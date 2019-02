Audaz reforma previsional de Brasil para ahorrar u$s 270.000 millones

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le entregó hoy personalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, la propuesta de su gobierno para la reforma previsional.

El Ministerio de Economía encabezado por el liberal Paulo Guedes sostiene que la implementación de este proyecto le podría ahorrar más de u$s 270.000 millones a las arcas públicas en diez años.

El texto es la principal propuesta que el superministro de Economía le presenta al Poder Legislativo y Bolsonaro afirma públicamente su respaldo, como por ejemplo en su canal de comunicación favorito, Twitter.

En el transcurso de esta jornada, Guedes y su equipo deliberarán con los líderes del Congreso y gobernadores en Brasilia sobre la propuesta, y los técnicos detallan los contenidos de la reforma que se puede seguir en vivo:

Mientras que en San Pablo, la Central Unica de Trabajadores (CUT) realiza una manifestación en contra de la reforma y destaca que todas las centrales sindicales de Brasil están unidas en su oposición a este proyecto.

Puntos destacados del proyecto

Hasta ahora, de esos puntos destacan el cambio en las edades para jubilarse -en las mujeres subiría a 62 añosy en los hombres, a 65 años- y el período de transición para implementar progresivamente la reforma, que sería de entre 10 y 12 años.

Además habría tres modalidades de transición y una contribución mínima de 20 años de aportes. El proyecto que había impulsado el ex presidente Michel Temer -pero que no contó con el apoyo suficiente- contemplaba hasta 20 años para esa transición, período que Bolsonaro redujo drásticamente.

Esta propuesta también prevé la creación del modelo de capitalización, en el cual el trabajador hace el propio ahorro para la jubilación. Según el gobierno, ese sistema es una alternativa al modelo actual y la capitalización propuesta es un régimen de contribución definida, en el cual el valor de la jubilación depende del ahorro del trabajador.

En el actual modelo de repartición, los trabajadores en activo financian las jubilaciones de quienes ya están en la etapa pasiva.

El proyecto prevé que se garantice la recepción de un salario mínimo para lo cual habrá un fondo solidario. Mientras que la gestión de los recursos para la jubilación será hecha por entidades de previsión públicas y privadas que estarán habilitadas por el órgano regulador, a fin de asegurar su transparencia, apuntó Folha de Sao Paulo.

Durante la campaña electoral, la reforma previsional fue una de las propuestas más firmes de Bolsonaro, y también Temer aseveró en incontables ocasiones que el nuevo gobierno debería abordar el tema con urgencia.

Desde el Palacio del Planalto sostienen que el proyecto apunta a combatir las desigualdades del modelo previsional actual.



Para esta noche se prevé que Bolsonaro le explique al pueblo brasileño cuál es la necesidad de esta reforma, para lo cual recurrirá a una cadena nacional de radio y televisión.