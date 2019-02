Libertad y prosperidad: entre muros, discursos y realidades

La emergencia nacional declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acceder a los fondos necesarios para construir el muro fronterizo con México está agitando ese país. Una cuestión fundamental es que, para muchos, es una decisión que pisotea la Constitución y carece de legalidad. Por eso, muchos anticipan que terminará en un embrollo jurídico. Otros acusan al mandatario de estar propiciando ya un marco de apoyo popular para viabilizar su reelección. Pero no son pocos los que se preguntan introspectivamente lo que ese muro impacta en su identidad nacional.

“Secretario general Gorbachov, si busca la paz, si busca la prosperidad de la Unión Soviética y Europa del Este, si busca la liberalización, venga a esta puerta. Sr. Gorbachov, abra esta puerta. Sr. Gorbachov ... Sr. Gorbachov, tire este muro abajo!”

Las famosas palabras pronunciadas por el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan el 12 de junio de 1987 en la Puerta de Brandemburgo de Berlín, cerrada al paso luego de la construcción del Muro que dividía esa ciudad y simbolizaba la confrontación de la Guerra Fría, son recurrentemente citadas actualmente como contraste con las intenciones de Trump.

De hecho, las propias palabras de Reagan —como él mismo expresa al inicio— replican el contenido que John F. Kennedy expresara en su más célebre alocución sobre ese conflicto, que expuso 24 años antes frente a 450.000 berlineses afirmando que él era también uno de ellos:

“Todos los hombres libres, donde sea que vivan, son ciudadanos de Berlín y, por lo tanto, como hombre libre, me enorgullezco de las palabras: Ich bin ein Berliner (Soy Berlinés)”.

El 9 de noviembre de 1989, es decir dos años y medio después del pedido de Reagan, el Muro de Berlín cayó. Fue entendido en Estados Unidos y en el mundo occidental como la representación del triunfo de la libertad del capitalismo sobre el totalitarismo socialista. “La libertad es indivisible, y cuando un hombre está esclavizado, nadie puede considerarse libre”, afirmó Kennedy en Berlín; “este muro caerá, porque no puede resistir la fe; no puede soportar la verdad. El muro no puede soportar la libertad”, preanunció Reagan.

Claro que existe una gran diferencia entre ambos muros. “La libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta, pero nunca hemos tenido que levantar un muro para mantener a nuestra gente dentro, para evitar que nos abandonen” desafió Kennedy en Berlín. Es decir, la finalidad del Muro de Berlín consistía en negar a las personas la libertad de salir del espacio cercado por él. En cambio, el Muro que pretende erigir Trump tiene la finalidad evitar que las personas ingresen a éste.

Igualmente, en ambas situaciones, la presencia de “un muro” impacta en el proyecto de sociedad con que el país se diferenciaría del resto de la humanidad: lo que entiende es “su excepcionalidad”. En la definición de identidad nacional estadounidense, la libertad era el camino para la prosperidad y el bienestar económico. Reagan, para justificar los beneficios de tirar abajo el muro de Berlín, fue claro en esto:

“Hoy en día, en Occidente, vemos un mundo libre que ha alcanzado un nivel de prosperidad y bienestar sin precedentes en toda la historia humana. En el mundo comunista, vemos fallas, atrasos tecnológicos, niveles de salud en declive, incluso necesidad de lo más básico: muy poca comida. Incluso hoy en día, la Unión Soviética todavía no puede alimentarse. Después de estas cuatro décadas, entonces, se encuentra ante el mundo entero una conclusión grande e ineludible: la libertad conduce a la prosperidad”.

El problema es que la caída del Muro de Berlín no ha sido provechosa para la mayor parte de los estadounidenses. La desigualdad y concentración del ingreso en el país han crecido desde entonces a pasos gigantescos. De acuerdo a la Comisión de Presupuesto Parlamentaria de Estados Unidos (Congressional Budget Office – CBO), “la distribución de la riqueza entre las familias de la nación fue más desigual en 2013 de lo que había sido en 1989…La parte de la riqueza correspondiente a las familias en el 10% superior de la distribución de la riqueza aumentó del 67% al 76%, mientras que la proporción de la riqueza de las familias en la mitad inferior de la distribución disminuyó del 3% al 1%”. (https://www.cbo.gov/publication/51846#section1).

De esta forma, la Comisión hace hincapié en la tremenda concentración de riqueza existente en el país actualmente: “En 2013, las familias en el 10 por ciento superior de la distribución de riqueza tenían el 76 por ciento de toda la riqueza familiar, las familias en los percentiles 51 a 90 tenían el 23 por ciento, y las de la mitad inferior de la distribución tenían el 1 por ciento”. Es decir, del stock de riqueza acumulada en tierras, objetos, obras de arte o depósitos y acciones, 3 de cada 4 dólares pertenecen a ese 10% superior. El siguiente 40% de las familias se quedan con el otro dólar de cada 4 y la mitad más pobre del total de las familias, casi no acumula propiedades o ahorros. Según la comparación mundial que efectúa la CIA en base al Índice de Gini, sólo 38 países (de un total de 157 relevados) tienen peor concentración de riqueza que la de los Estados Unidos.

Por eso, surgen los cuestionamientos afirmando que los miles de millones de dólares que demandará la construcción del muro no deberían destinarse a paliar “emergencias nacionales” más acuciantes, como hogares para los cientos de miles que viven en las calles, promover seguridad médica para la mayoría de la población que no tienen acceso a servicios de salud o empleos no sean “de porquería”.

Estas posturas no son mera retórica: se manifiestan, por ejemplo, en la elección parlamentaria de Alexandria Ocasio-Cortez el año pasado que, a los 29 años, se convirtió en la mujer más joven en ingresar al Congreso de los Estados Unidos, y en la figura de Bernie Sanders, encabezando el crecimiento parlamentario de los Demócratas Socialistas…

Según la edición dominical del New York Times, los republicanos ya “demonizan” a estos demócratas como “Socialistas, asesinos de bebés o antisemitas”. La revista conservadora National Review afirma que la ideología de estos modernos “socialistas” continúa “vaga” pero advierte que vienen con una posición más dura que los socialistas de antes. ¿La próxima divisoria será intramuros?

* Colaboró Hernán Neyra