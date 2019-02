Crece la pugna por la licitación de Yacyretá

La licitación pública internacional para la provisión de tres turbinas Kaplan que sumarán unos 276 MW de potencia instalada al brazo Aña Cuá -sobre el Río Paraná- de la represa hidroeléctrica Yacyretá sigue con polémicas.

Fuentes de Voith Hydro Brasil se contactaron con El Cronista para desmentir al CEO de IMPSA, Juan Fernández, que fue entrevistado por este diario el lunes.

De acuerdo con la versión de una fuente de la subsidiaria de la empresa alemana, con acceso a la información de las negociaciones pero que prefirió no revelar su nombre, IMPSA no tiene solvencia económica para construir las turbinas y sus socios, la paraguaya CIE y Power China, no presentaron una carta de solidaridad.

A su vez, cuestionaron la oferta 17% más cara que la de Voith Hydro, que es constante en dólares pese a su alto contenido nacional, y avisaron que ellos también darán trabajo a argentinos y paraguayos, ya que no les resultaría económico construir en el exterior las turbinas.

La adjudicación de la obra no tiene fecha, pero suma polémica. Días antes de la apertura de sobres, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) descalificó a Gezhouba, por contratar para asesoramiento a una empresa canadiense que había realizado los pliegos.