Desaceleran los precios mayoristas, pero el salto llega a 66,9% interanual

Con el amesetamiento del tipo de cambio, la inflación mayorista se desaceleró al nivel del 0,6% en enero y, tal como era esperado, se posicionó en un 66,9% en el acumulado de los últimos 12 meses, según publicó el Indec ayer.

La relación entre el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y la evolución del dólar es muy estrecha ya que, como explicó Martín Vauthier, director de Eco Go, "este indicador tiene un componente importante de bienes transables, cuyo valor está ligado al tipo de cambio".

Entonces, el relajamiento del tipo de cambio del último mes por la política monetaria restrictiva fue el principal motivo que motorizó la desaceleración del IPIM en enero, tras un diciembre que arrojó 1,3% contra el mes anterior. Con esta cifra, se registró el dato más bajo en el último año y medio.

"Este crecimiento de 0,6% es explicado por el aumento de los productos nacionales, de 0,8% intermensual, y una disminución de los precios de los productos importados de 2,4% intermensual, en línea con la dinámica de promedio del tipo de cambio del último mes, que cayó 1,26%", explicó un informe de la consultora ACM.

Si se observan los números por sectores en enero, a nivel mayorista, hubo bajas del 1,9% promedio en máquinas y aparatos eléctricos y del 0,8 % en productos metálicos básicos.

Por el lado de las subas, las más relevantes en mayoristas seregistraron en equipos y aparatos de radio y televisión, con un 8,2% de suba, seguido por productos minerales no metálicos con 4,5% , en tanto que alimentos y bebidas registraron un ajuste del 3,4%.

Con estos aumentos, la inflación mayorista acumulada en los últimos 12 meses dio un 66,9% y se posicionó 17,6 puntos porcentuales por encima de la evolución del nivel general de precios minoristas.

Para Vauthier, esta diferencia entre ambos índices significa que las empresas aún no trasladaron a precios el aumento que hubo en sus costos por la devaluación de los últimos meses. "Hubo una compresión de márgenes de las empresas que no pudieron trasladar la suba de costoss a los precios finales básicamente porque la demanda no lo convalida", explicó el economista.

"En prospectiva, esperamos que la evolución de los precios mayoristas vayan creciendo a un ritmo menor que la variación futura del tipo de cambio", pronosticó ACM.