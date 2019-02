El Gobierno renovó el vencimiento de Letes en dólares y colocó u$s 28 M más El Ministerio de Hacienda colocó 4 series de Letras del Tesoro. Recaudó u$s 950 millones y $ 45.166 millones. Tiene vencimientos por u$s 922 millones en Letes y $ 32.758 millones en Lecap.