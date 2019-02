Guerra de trolls: a qué candidato le va mejor en las redes sociales

El universo de las redes sociales sigue siendo una incógnita para muchos políticos. Mientras que algunos le sacan provecho y logran instalar temas y difundir sus discursos, otros reciben más críticas que elogios o se pierden en la intrascendencia.

Scidata, una agencia de marketing digital, analizó el comportamiento en redes de algunos de los precandidatos presidenciales durante enero. En rigor, analizó las menciones públicas de usuarios que arrobaban a las cuentas de Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna, José Luis Espert y Nicolás del Caño.

Si bien en el estudio se señala que se analizan redes sociales, páginas web, portales de noticias, foros y videos, lo cierto es que gran parte del relevamiento se enfoca en Twitter. Es que en esa red social buena parte de los contenidos son públicos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Facebook o Instagram, donde los contenidos suelen ser privados. Y más aún en Whatsapp, que queda al margen del relevamiento.

En cuanto a la visibilidad de los candidatos, el número uno es Mauricio Macri, con más de 46 millones de cuentas alcanzadas. Es seguido por Juan Manuel Urtubey, quien llega a casi 30 millones, y luego vienen Cristina Kirchner (13 millones), Sergio Massa (6 millones) y Roberto Lavagna (1,8 millones).

El desempeño de Macri no llama la atención, debido a que es el Presidente y a que cuenta con 4,7 millones de seguidores en Twitter. Lo de Urtubey sí puede ser más sorpresivo, ya que está muy por encima de Cristina Kirchner con muchos menos seguidores.

Para Diego Corbalán, parte del equipo de Scidata, lo del salteño se explica por una figura femenina. Sostiene que “Urtubey lo logra a partir de su relación con Isabel Macedo. Ella escribe mucho, es influencer de otro palo y lo realimenta. Por eso le da tanta visibilidad”.

Igualmente, aclara que “Urtubey no tiene apoyos personales. Aparece con los hashtags #hayalternativa o #alternativafederal, pero no por su candidatura. Dentro de su espacio es más relevante Sergio Massa”.

En esta línea, también sostiene que “en redes sociales, Roberto Lavagna no existe. Tuitea poco y se lo menciona muy poco”.

Además de la cantidad de menciones, también se analiza la calidad. Es decir, si están acompañadas por hashtags positivos, neutrales o negativos. En este sentido, Cristina Kirchner muestra un desempeño mejor que Mauricio Macri, ya que tiene un 25,5% a favor y 11,7% en contra, mientras que el presidente alcanza un 16,2% positivo y un 18,3% negativo.

Massa también tiene un balance positivo, con 16,6% a favor y 6,3% en contra. Del Caño, por su parte, no tiene ningún hashtag a favor. Para Corbalán se debe a que “aún no hay campaña del FIT, no hay ninguna instalación de temas mediante hashtags”. Igualmente aclara que no se trata de una encuesta de intención de voto, sino simplemente de “análisis de escucha de redes”.

En este caso, Corbalán aclara que no se trata de cantidad de menciones, sino que se analiza el balance de forma relativa porque “hay que tener cuidado con los trolls. Por eso preferimos analizar el peso relativo y no el absoluto”.

Finalmente, se analizan los temas con los que se vincula a cada candidato. Mauricio Macri tiene un 29,3% de menciones relacionadas a la economía. También tuvo 13,6% sobre corrupción, lo que es destacado como positivo por Corbalán, ya que “fue un tema que buscó instalar el propio gobierno por el DNU de Macri”.

En Cristina Kirchner se destaca lo vinculado a la militancia, con el 31,4%. Allí aparecen hashtags como #cfk2019 o #cristina2019.