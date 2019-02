Las empresas pierden la paciencia con las dudas políticas del Brexit

Cada nuevo anuncio de cierre o traslado de una empresa fuera del Reino Unido, agudiza la tensión para que el gobierno de Theresa May convenza al Parlamento británico de rubricar el acuerdo con la Unión Europea (UE).

Mañana, la premier viajará a Bruselas para “hacer balance de la situación actual del Brexit” con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando quedan menos de seis semanas para que el Reino Unido se retire del bloque europeo.

Theresa May y Jean-Claude Juncker

Este martes, el anuncio de que Honda cerrará en el 2021 su planta en el sur de Inglaterra, donde trabajan 3.500 personas, agravó el pronóstico. De poco sirvió que la empresa japonesa deslindara su decisión del Brexit, al explicar que “es una decisión comercial basada en unos cambios sin precedentes en el mercado global".

Fábrica de Honda en Swindon, sur de Inglaterra

"Devastadora", calificó a la noticia el ministro británico de Empresas, Greg Clark. Actualmente, en la fábrica en Swindon se producen más de 100.000 vehículos Honda Civic al año, el 90% de los cuales se exportan a la UE y EE.UU. "Es una decisión devastadora para Swindon y el Reino Unido", recalcó.

Los planes de la automotriz nipona se suman a la decisión de Nissan días atrás de dejar de producir su modelo X-Trail en Inglaterra y a las advertencias por parte de Ford y Jaguar Land Rover sobre los riesgos de una salida no negociada de la UE.

En enero, Ford anunció el recorte de miles de puestos en Europa y que iba a fusionar su sede central del Reino Unido con un centro técnico cercano para reducir costos. Advirtió también que si no hay un acuerdo claro para el Brexit, las medidas que tome serán mucho más dramáticas.

Automóviles Ford, embarcados hacia Holanda

Pero hay más: la tecnológica Sony trasladará su sede europea a Amsterdam; la aeronáutica Airbus alertó que puede retirarse del Reino Unido si hay un Brexit duro, y la industrial Siemens perfila reducir sus inversiones en el país.

Qué pasa en la City de Londres

El sector servicios -que representa cerca del 80% de la economía británica-, y en particular los servicios financieros, con base en la City de Londres, anticipan también turbulencias si pierden el acceso al mercado único europeo.

Desde el referéndum de junio de 2016, en el que ganó el Brexit, el 56% de los bancos y "brokers" fue revelando que consideran trasladar operaciones a otros países europeos, o bien ya confirmaron esos movimientos, según la consultora EY.

En los últimos dos años y medio, EY calcula que el sector financiero desplazó activos por un valor de u$s 1.030.000 millones desde Londres a otros centros de operaciones europeos.

Este martes, el presidente del HSBC, Mark Tucker, calificó de "incertidumbre" la actual negociación del Brexit, aunque puntualizó que la entidad está preparada ante cualquier desenlace que pueda producirse este 29 de marzo, y destacó que “nuestra inmediata prioridad es ayudar a nuestros clientes afrontar la actual incertidumbre".

El banco más grande de Europa por capitalización de mercado ganó el año pasado unos u$s 12.600 millones (11.161 millones de euros), un 30% más que en el mismo periodo del año anterior, y prevé trasladar alrededor de mil empleos a Francia, donde posee un banco.

Oficinas del HSBC en el distrito financiero londinense de Canary Wharf

En todo caso, HSBC reservó u$s 165 millones contra posibles préstamos incobrables a futuro en Reino Unido, que dijo que reflejaba los mayores riesgos de un posible impacto económico del Brexit.

El Plan B

Planes de contingencia: eso es lo que instrumentan miles de compañías ante la posibilidad de que Londres rompa sus lazos con Bruselas de manera no negociada el próximo 29 de marzo, según las Cámaras de Comercio Británicas (BCC, en inglés).

En enero, el Parlamento británico rechazó los términos de salida pactados con la UE, por lo que el país abandonará el bloque sin periodo de transición alguno dentro de seis semanas si no ratifica antes un pacto o bien pide una extensión del plazo, algo que Theresa May, descarta por ahora.

Qué países se benefician del traslado empresarial

En el 2018 y gracias al Brexit, Holanda captó a 42 empresas ya fuera británicas o con sólidas estructuras en el Reino Unido, y ahora está bregando por atraer a otras 250, según reportó el propio Gobierno holandés.

Videojuego para la PlayStation 4 de Sony

Entre las compañías que eligieron trasladar parte de su negocio a Amsterdam figuran las tecnológicas Sony y Panasonic, el banco de inversión japonés Norinchukin, la aseguradora marítima UK P&I Club y la firma de medios de comunicación TVT Media.

También Irlanda, Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo están tratando de capitalizar las oportunidades que brinda la ruptura británica con la UE.

Es más: el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió ya con representantes de más de 140 multinacionales, entre ellas Goldman Sachs y Google, a quienes les pidió en inglés: "Choose France" ("Elijan Francia").

El presidente francés, Emmanuel Macron, aboga por fortalecer a la UE

En todo caso, el gobierno británico sigue las negociaciones en máxima tensión, el reloj corre y no se avizoran resultados exitosos para la gestión de Theresa May, que mañana se se reunirá otra vez con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

La premier británica intenta que su Parlamento apoye el acuerdo de divorcio, y para eso pretende arrancar más concesiones de los europeos, los cuales se niegan a reabrir el pacto al que los mandatarios del bloque dieron su visto bueno en noviembre y que aún requiere la ratificación del Parlamento británico y la Eurocámara para entrar en vigor.

May insistirá en Bruselas con obtener concesiones para el Brexit

Irlanda acusa un impacto “enorme” en su economía

En diciembre, Bank of America trasladó su sede europea a Dublín en diciembre, una operación en la que invirtió u$s 400 millones y que no revertiría aunque el Reino Unido pacte una salida suave de la UE.

Y hoy el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, se refirió hoy al "enorme" impacto en la economía de un Brexit sin acuerdo, al expresar que ese panorama pondría a la economía nacional bajo "una enorme presión", a pesar de que su Gobierno ha diseñado planes de contingencia para proteger sectores clave.

Por eso, este viernes presentará 16 nuevas medidas legislativas para amortiguar el impacto de un Brexit desordenado, con especial énfasis en "apoyar la economía, mantener la creación de empleo, y velar por los derechos de los ciudadanos irlandeses", dijo Coveney.

Esta semana, la aseguradora Aviva inició trámites para enviar a Dublín u$s 10.165 millones en activos, según reveló The Irish Times, tras haber completado un trasvase de otros u$s 1130 millones a principios de mes.

Prevén un colapso de puertos británicos

Un Brexit duro amenaza con colapsar los puertos británicos en un primer momento y complicar en adelante los trámites aduaneros, por la imposición de nuevas tarifas a las importaciones y las exportaciones.

Muchas firmas ubicadas en el Reino Unido mantienen cadenas de fabricación internacionales, en las que algunos componentes cruzan el canal de la Mancha en ambas direcciones antes de ser ensamblados en el producto final, por lo que aranceles y retrasos en la frontera pueden afectar a sus operaciones.

Abandonar la UE sin un acuerdo, además, obligaría a las compañías británicas a comerciar con el resto de países bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con condiciones menos ventajosas que los actuales tratados en los que el Reino Unido participa como miembro de la unión aduanera comunitaria.