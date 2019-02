El Tesoro tendrá u$s 8500 millones para contener posible presión sobre el dólar

"¿Cuál es la disponibilidad de dólares que tienen para contener una mayor presión sobre el mercado de cambios en momento de elecciones?"

La pregunta se la hizo uno de los economistas jefes de los principales bancos del país que fueron convocados por el viceministro de Hacienda, Miguel Braun. Aprovechando que también estaba el secretario de Finanzas, la consulta fue para Santiago Bausili.

"Esperamos no utilizar dólares hasta bien entrado el año. Tendremos un primer trimestre en adelante con la llegada de los dólares de la exportación, pero el objetivo principal es mostrar una foto en marzo con un programa financiero más holgado. Gracias a las colocaciones de Lecap y Letes tendremos una foto mejor que con los números de caja inicial al mes de marzo, ya que el rolleo necesario para poder cumplir es más bajo, del 42% se reduce al 30%", explicó el funcionario, quien se mostró optimista ya que con las Lecap pudieron colocar deuda neta y no sólo rollear, incluso con vencimientos a 18 meses de plazo.

Incluso, recalcó que el mix de suscripciones fue del 30% en dólares directamente, por lo que se encuentran con una caja de dólares directa más fuerte de la que pensaban, por lo que calculó una disponibilidad de entre u$s 7000 y u$s 11.000 millones para usar, aunque la idea es no usarlos temprano, sino lo más tarde posible, pero usarlos al fin, ya que tendrán que venderlos por necesidad de pesos para financiar los gastos corrientes, ya que el FMI da dólares y no pesos.

En el Gobierno son perfectamente conscientes que la volatilidad del mercado cambiario en los meses previos a elecciones es el principal riesgo, y que la mayor necesidad de pesos se concentrará cerca de las elecciones.

"Vamos a mostrar en marzo una foto que puede ser una sorpresa positiva para el mercado, ya que rehicimos el ejercicio de financiamiento en cuanto a saldo de caja y la necesidad de rollear Letes y Lecap cayó, por lo que rolleando el 35 o el 30% ya cumplimos. Además, en colocaciones de Lecap hemos logrado un fondeo neto y parte fue en dólares, por lo cual tenemos una posición de dólares mayor al que esperábamos", detalló Bausili.

"Pongamos en promedio u$s 8500 millones de disponibilidad", ejemplificó, al tiempo que uno de los presentes (estaban los economistas jefes del Santander, Galicia, BBVA Francés, Citi, Itaú, JP Morgan, Supervielle, Mariva y BTG Pactual) asintió con la cabeza: los u$s 8500 millones era justamente el mismo número que en la entidad habían calculado, aunque para sus adentro no le cerraba, ya que si había dicho que la disponibilidad era entre u$s 7000 y u$s 11.000 millones, el promedio de sobrante estructural daba u$s 9000 millones en vez de u$s 8500 millones.

Esta cifra no es necesariamente para intervenir en el mercado cambiario, sino que como el Estado tiene más fuentes de dólares que de pesos, va a necesitar vender esas divisas para afrontar las necesidades. "Aunque es variable, porque si sigo colocando Lecap y me siguen colocando dólares, voy a tener todavía más recursos en dólares y menos en pesos, por lo que terminará aumentando la oferta del mercado de cambios", agregó.

Lo cierto es que, según estimó uno de los banqueros presentes en el cónclave (donde estuvo presente también por parte del Gobierno el subsecretario de Programación Macroeconómica, Federico Filippini), si hubiera una eventual corrida cambiaria y los $ 400.000 millones que se pasaron de Lebac a plazos fijos y Lecap (la parte más especulativa) quisieran dolarizarse, el Banco Central (BCRA) tendría el poder de fugo para abastecer toda esa demanda, y evitar así una eventual volatilidad en el dólar.

"Si el Tesoro Nacional tuviera el equivalente a sólo u$s 2000 millones sería preocupante, pero al tener casi u$s 10.000 millones es tranquilizante", expresó uno de los presentes, al ser consultado por este diario.

En la reunión, Braun dijo que, a diferencia del primer REM, ven un primer trimestre con recuperación con el consumo privado por el salario real, aunque varios de los presentes se mostraron incrédulos, pro lo que pasó a ejemplificar: "Algunos acuerdos paritarios ya están empezando, como el caso de los bancarios, que ya dieron un aumento a cuenta. Si lo siguen otros gremios podría estabilizar el consumo y tener un primer trimestre de crecimiento desestacionalizado, de crecimiento casi cero con respecto del cuarto trimestre del año pasado".

A su vez, vaticinó que puede haber alguna sorpresa positiva de crecimiento para el 2019, ya que ve un arrastre estadístico menos al que calcula el mercado.

Luego, preguntó a los banqueros si veían que el crédito podía llegar a impulsar la actividad. La respuesta fue unánime: "No vemos al crédito recuperándose hasta que la actividad empiece a caminar".

En general, el pedido de los invitados fue tener mayor fluidez en la comunicación con temas que reciben consultas muy seguido desde el exterior, de forma recurrente, como el caso de la reforma previsional: "El déficit previsional es grande pero mucho más controlable que el de Brasil, no lo vemos como un gran desafío", respondió Braun.

Lo cierto es que esta fue la primera reunión de una serie de meetings que quiere hacer Braun cada mes o mes y medio, como las que tienen en el Banco Central con Gustavo Cañonero. "El equipo de hacienda está a su disposición para las consultas que quieran hacerles y los datos que necesites", ofreció el viceministro.

"El objetivo es poder discutir, intercambiar ideas, que le contemos cómo la estamos viendo con un panorama general y luego abrir a preguntas", fue la introducción que dio el anfitrión.

Por último, mientras el economista jefe de un banco extranjero se quejó durante diez minutos de lo que podría haber hecho el Gobierno y no hizo, sus colegas pídieron que estas reuniones se mantuvieran sólo con bancos y no junto con consultoras, ya que ellos suelen tener una visión más agnóstica, pues responden mucho a sus clientes.