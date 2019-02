El massismo reclama por la agenda de seguridad

El bloque de diputados nacionales del Frente Renovador reclamó ayer al Gobierno que no dilate el tratamiento en el Congreso del proyecto de Código Penal y Régimen Penal Juvenil, entre otros iniciativas. En una conferencia de prensa en la sala Delia Parodi del Palacio Legislativo, el massismo buscó apurar la agenda del Gobierno en materia de seguridad y se discutan proyectos "clave" para el espacio que lidera a nivel nacional Sergio Massa.

La jefa del bloque massista, Graciela Camaño, criticó la decisión del Poder Ejecutivo de no convocar a extraordinarias: "Lamentamos haber tenido vacaciones tan largas", dijo. Y prometió "trabajar intensamente para que los ciudadanos tengan un código penal que los proteja" y que esencialmente "contemple a la víctima" y no que "haga apología de la defensa del victimario".

Al respecto, aseguró que no le "extraña" que el Gobierno de Cambiemos "no haya traído el proyecto" al Congreso, al recordar que dos de los integrantes de la alianza, Federico Pinedo y Ricardo Gil Lavedra, habían participado de la redacción del Código penal que el kirchnerismo impulsó hacia el final del mandato de Cristina Kirchner a través de una comisión presidida por el entonces juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. "Vamos a trabajar para que el Congreso se abra y funcione", enfatizó Camaño, que deslizó que el oficialismo podría esquivar los debates públicos para no embarrar la opinión pública en medio de la campaña electoral.