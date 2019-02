La Reserva Federal decidirá pronto cómo será su cartera de activos

Los funcionarios de la Reserva Federal están cerca de identificar cuándo pondrán fin a su programa de reducción de hoja de balance tan sensible para los mercados. Algunos señalan que podría completarse este año dado que prefieren mantener una considerable cantidad de reservas en el sistema financiero.

Los últimos comentarios de las autoridades, incluyendo la gobernadora de la Fed Lael Brainard y el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia Pat Harker, señalan que se mantendrían las reservas bancarias en el orden de u$s 1 billón, según los analistas.

Sin embargo, aunque la Fed decida cuándo detener el programa, igual quedan grandes interrogantes sobre la futura composición de las tenencias de activos de la Fed, un tema que podría tener ramificaciones importantes en el mercado.

"El panorama que se viene es el de un banco central que quiere en marzo brindarle al mercado un cronograma lo más concreto posible", dijo Lou Crandall, economista jefe de Wrightson Icap. "No sabemos qué tan preciso será el nivel de especificidad que lograrán".

La Fed infló su hoja de balance a u$s 4,5 billones debido a la crisis financiera y la desaceleración económica. Lo hizo comprando bonos del Tesoro y títulos valores respaldados por hipotecas en un intento por impulsar los mercados y la economía. La ex presidente de la Fed Janet Yellen empezó a dar marcha atrás con ese proceso en 2017, lo que gradualmente permitió que se reduzcan las tenencias de activos mientras el banco central retira su sostén monetario en la economía.

A fines del año pasado, los inversores desarrollaron una fuerte aversión al programa de reducción de activos de la Fed, con el argumento de que estaba perjudicando el mercado de acciones. Si bien los funcionarios de la Fed eran escépticos en cuanto a las quejas, el presidente de la Fed Jay Powell buscó apaciguar la ansiedad de Wall Street el mes pasado insistiendo en que el banco central estaba dispuesto a cambiar de rumbo si la situación financiera o económica lo requerían.

La otra cara de las tenencias de la Fed son las obligaciones, incluyendo la moneda en circulación y las reservas que los bancos comerciales tienen depositadas en la Fed. Para el banco central es difícil medir los niveles exactos de reservas que se necesitan para limitar la volatilidad de los mercados de dinero.

Las reservas ahora se encuentran cercanas a u$s 1,6 billones, 40% menos que sus niveles máximos pero muy por encima del estándar pre crisis. La Fed lanzó una encuesta a altos funcionarios financieros este mes. Harker dijo en una entrevista con MNI este mes que las reservas deberían ser de entre u$s 1 billón y u$s 1,3 billón para evitar que sea excesiva la volatilidad en los mercados de dinero, más un colchón para cubrir las fluctuaciones en la oferta y demanda.

Brainard la semana pasada dijo a CNBC que le gustaría ver un "cómodo colchón" de reservas adicionales, con una proceso de normalización de la hoja de balance que llegue a su fin "a fines de este año".

Loretta Mester, la presidente de la Fed de Cleveland, dijo que la Fed completará sus planes de reducción de hoja de balance "en las próximas reuniones", y que el banco central ya hizo un "considerable avance" en la normalización.

Los analistas quieren que la Fed indique un rango para la calidad de las reservas en el sistema, y señale la fecha en que pondrá fin al programa de reducción. Actualmente, avanza a un ritmo de u$s 40.000 millones por mes.

Pero los inversores no sólo monitorean el tamaño que finalmente tendrá la hoja de balance; también importa la composición de su cartera de activos. Actualmente, la Fed tiene bonos del Tesoro con vencimientos que van de 2 a 30 años, con la idea de reflejar la composición del mercado.

Una vez finalizado el proceso de reducción de la hoja de balance, para mantenerla la Fed eventualmente tendrá que convertirse otra vez en comprador neto de bonos del Tesoro. Algunos quieren que las nuevas compras se inclinen hacia los vencimientos más cortos, mientras que otros quieren que sea igual al espectro total del mercado del Tesoro.

Si la cartera de la Fed está orientada hacia los valores de más corto plazo, podría haber presión sobre los rendimientos de corto plazo y elevar los rendimientos de más largo plazo, lo que tensaría las condiciones financieras para las compañías que se endeudan por períodos más largos. El beneficio de eso sería que si la economía cayera en recesión, la Fed estaría e posición de revertir su táctica, comprando bonos del Tesoro a más largo plazo para ayudar a apuntalar los mercados, tal como hizo después de la última crisis financiera.

Una cartera a más corto plazo, reduciría también el riesgo de tasa de interés y para la Fed sería más fácil compensar cualquier operación masiva de liquidez en el futuro ya que dejaría correr los activos rápidamente, aseguran algunos analistas. Pero el mercado podría tomar la decisión sobre la composición futura de la cartera como una señal del pronóstico económico de la Fed: si el banco opta por comprar muchos bonos de corto plazo, los inversores podrían tomarlo como un indicio de una postura más contractiva.

Aunque a la Fed le gustaría minimizar la sensibilidad del mercado a su estrategia con la hoja de balance, seguirá siendo de gran interés para Wall Street durante un largo tiempo.