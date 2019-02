Arrancó la primera cita electoral 2019: votan en las Paso de La Pampa

La provincia de La Pampa abrió hoy el calendario electoral al dar comienzo a las internas locales para definir a los candidatos a gobernador e intendente que competirán en los comicios generales, programados para el próximo 19 de mayo.

Miles de ciudadanos iban este domingo a las 792 mesas de votación que se encuentran habilitadas desde las 8:00, aunque el número de participantes hasta el mediodía era de apenas el 10,71% del padrón general, es decir unas 8.000 personas.

El dirigente del PRO y ex secretario de Deportes Carlos Mac Allister y el diputado nacional de la UCR Daniel Kroneberger se enfrentan para definir la lista de Cambiemos a gobernador.



Por su parte, el peronismo ya acordó que el legislador Sergio Ziliotto será el postulante para suceder a Carlos Verna al frente del Ejecutivo local.



De hecho, estas elecciones no son obligatorias para los ciudadanos ni para los espacios que ya hayan establecido a su candidato con anterioridad.



En cuanto a las fórmulas, Mac Allister está acompañado en su boleta por el dirigente de UNIR Juan Carlos Passo, mientras que Kroneberger lleva como aspirante a vice al actual secretario de Hacienda, Abastecimiento y Producción de la Municipalidad de Santa Rosa, Luis Evangelista.



Tras emitir su voto, el ex funcionario nacional pidió "que la gente democráticamente pueda elegir a quien representa, que lo haga feliz" y confió en que "elijan el cambio".



"Gane quien gane, estoy convencido que el otro lo va a apoyar. Creo que va a haber muchas sorpresas en la provincia, vamos a hacer una gran elección, la gente nos va a acompañar y va a estar con nosotros, nos va a acompañar", agregó sobre la interna.



A su turno, Kronebeger se manifestó con "mucho entusiasmo y gran expectativa" por los resultados de los comicios y ratificó su "compromiso de seguir fortaleciendo el sistema democrático".



El radical votó por la mañana en una escuela de la localidad de Colonia Barón y tenía planeado viajar a Santa Rosa para seguir el escrutinio.



Desde afuera, Ziliotto espera los resultados de Cambiemos y ya sabe quién será su compañero en la lista que va a presentar el Frente Justicialista Pampeano: el actual vicegobernador, Mariano Fernández.



De acuerdo con lo que informó el Tribunal Electoral de la provincia, las mesas estarán abiertas hasta las 18:00 y a partir de ese momento se comenzará con el recuento provisorio.



De los 246.517 ciudadanos habilitados a votar, 206.578 son independientes, 24.554 afiliados al Frente Justicialista Pampeano y 15.385 a la alianza Frente Cambiemos.



Asimismo, en el oficialismo provincial realiza sus internas municipales en once localidades (Santa Rosa, General Acha, Eduardo Castex, Toay, Lonquimay, Uriburu, Rolón, Santa Isabel, Algarrobo del guila, Dorila y Realicó) y en Cambiemos en seis (Eduardo Castex, 25 de Mayo, Toay, Catriló, Ingeniero Luiggi y Jacinto Arauz).