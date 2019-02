Baja de aportes patronales: pymes ahorrarán $19.000 hasta fin de año por empleado

La rebaja del mínimo no imponible de las contribuciones patronales decidida por el Gobierno esta semana para las Pymes de las economías regionales no producirá un efecto significativo sobre la evolución del nivel de actividad agregada si no es acompañada con otros incentivos.

Así lo consignó el economista Andrés Mir del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) al evaluar la medida. "Por medio del Decreto 128/2019 se dispone un adelanto en la aplicación del total del mínimo no imponible por empleado para el cálculo de las contribuciones patronales, al régimen previsional, establecido en la Reforma Tributaria aprobada en el año 2017", resaltó Mir en un informe.

En tanto, agregó: "Conforme el cronograma establecido en la misma, durante el año 2019 se puede computar el 40% de ese valor. El mínimo no imponible (actualizado) asciende a $ 17.509 por mes y por empleado, razón por la cual la generalidad de los empleadores puede deducir actualmente $ 7.003 mensuales por empleado para el cómputo de las contribuciones patronales".

Explicó además que "la medida dispuesta implica que los empleadores de un conjunto de 47 actividades primarias e industriales (siempre que ésta sea la principal) podrán computar a partir de las remuneraciones devengadas en marzo, la totalidad del mínimo no imponible". "Esto supone un adelanto de tres años en el cronograma originalmente dispuesto", añadió.

Destacó que conforme lo informado por las autoridades, este beneficio alcanzará a aproximadamente 232.500 trabajadores de unos 23.700 establecimientos productivos en todo el país. Se privilegia conforme el listado de actividades incluidas, la producción de las economías regionales.

Para dimensionar el beneficio otorgado y el costo fiscal del mismo, Mir estima que "el ahorro por empleado jornada completa para las empresas alcanzadas ascenderá a aproximadamente $ 1.900 mensuales durante el año 2019, lo que equivaldrá entre marzo y diciembre a una reducción del costo laboral de aproximadamente $ 19.000 por dependiente en ese período".

"Considerando el total de obligaciones por aportes personales y contribuciones patronales que deben abonarse para el régimen previsional, obras sociales, ART y sindicatos, puede estimarse que para un salario bruto de $ 25.000 mensuales la rebaja dispuesta implica una reducción de aproximadamente el 18%",señaló. Además estimó el costo fiscal para el estado de la medida en $ 4.400 millones para 2019, lo que supone menos del 1% de la recaudación anual esperada en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social.

"Puede entonces afirmarse que es una medida positiva para las empresas beneficiadas, en tanto que a nivel agregado de la economía resulta austera", precisó el especialista.

Economías regionales

Las economías regionales alcanzadas son, entre otros, los cultivos de vid, tabaco, manzana y pera, frutas cítricas, frutas tropicales, secas, bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto, yerba mate y frutas de carozo. Además incluye cultivos como maní, sésamo y jojoba. También, las productoras de vinos, azúcar, leche bovina, pescados de mar y crustáceos, muebles, conservas de frutas, huevos, hortalizas y legumbres, arroz, yerba mate y jugos naturales, entre otras. Las empresas que llevan adelante estas actividades corresponden en gran porcentaje a PyMEs y tienen un peso fundamental en la economía de la provincia o región donde se encuentran.