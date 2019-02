Lopetegui explicó el contrato de gas con Bolivia y el curioso "premio" de un avión

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, explicó esta tarde en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda cómo es la cuarta adenda al contrato de importación de gas con Bolivia, que tiene vigencia hasta 2026.

Al regreso de su viaje a Santa Cruz de la Sierra, en donde se encontró con el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, Lopetegui dio detalles de los términos económicos que regirán entre 2019 y 2020.

Argentina tendrá un ahorro de u$s 227 millones por cada uno de los dos años en que tendrá vigencia la adenda; es decir, gastará u$s 454 millones menos. Ese ahorro se genera por la sustitución de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL o LNG, por sus siglas en inglés), que es más caro.

Como contó ayer El Cronista, a partir de ahora se importarán 11 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en los siete meses de verano -octubre a abril-, 16 MMm3/d en mayo y septiembre (invierno) y 18 MMm3/d entre junio y agosto (pico de demanda en invierno).

Hasta ayer, la obligación contractual de Argentina era importar 21,3 MMm3/d todos los días del año, con una cláusula de tomar o pagar (take or pay) el 100%. La multa en caso de incumplimiento era de un 3%.

A la vez, la cláusula para Bolivia era de entregar o pagar (deliver or pay) al menos el 15%.

Con los nuevos términos, el ahorro llegaría a los u$s 376 millones por evitar penalidades. Sin embargo, como a lo largo del año Argentina comprará un volumen de gas superior en un 5%, con un precio promedio ponderado de u$s 6,4 por millón de BTU (/ MMBTU), con la suma de todos los efectos el ahorro neto es de u$s 227 millones por año.

Avión por gas

Sin embargo, lo que más llamó la atención del acuerdo fue que Argentina ofreció un avión Pampa III a Bolivia como premio si este país sobrecumple su contrato al entregar 45 MMm3 de gas natural extra a lo pactado en los cinco meses de invierno (mayo-septiembre; es decir, 300.000 m3/d).

Como era de esperarse, levantó polémica que se ofreciera un avión a cambio de gas. "Sé más de aviones que de energía", respondió con sorna Lopetegui, ex CEO de LAN antes de su llegada al Gobierno, en 2015.

"El Pampa III es un avión de entrenamiento militar que se puede vender a unos u$s 15 millones. Esos dólares son los que nos ahorramos reemplazando importaciones de GNL en el puerto de Escobar y de combustibles líquidos, que son más caros", afirmó.

Para 2019, una vieja estimación de Energía, que todavía no calculó el impacto de la baja de los precios del petróleo en el mundo, cuenta que el gas de Bolivia se pagará a un precio promedio ponderado de u$s 6,4 / MMBTU, mientras que el GNL a u$s 7,1 / MMBTU y los combustibles líquidos (gasoil y fuel oil, si hicieran falta, para la generación eléctrica en invierno), u$s 14,2 / MMBTU.

Lopetegui contó que su par boliviano, Sánchez, está confiado en sobrecumplir el contrato, y le pidió tres aviones Pampa III, que deberían ser entregados después del 30 de septiembre.