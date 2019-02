Macri vs. Cristina: ballottage con empate técnico y un tercero que asoma

En un hipotético escenario de ballottage entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el actual jefe de Estado, Mauricio Macri, habría una "marcada paridad y las proporciones indican un empate técnico", de acuerdo a un estudio privado. Y asegura que, con la irrupción del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, se atenúa la polarización. Además, según esa misma encuesta, hecha por Ricardo Rouvier & Asociados, el 70% de los argentinos cree que el actual gobierno no resolverá los problemas económicos.

Ante la pregunta "¿Si tuviera que elegir hoy en un ballottage entre Mauricio Macri y Cristina Kircner a cuál votaría?" Las respuestas mostraron una marcada paridad, y las proporciones indicaron que, en caso de que se llegue a ese escenario, habría un empate técnico entre ambos.

Otro dato que añade el estudio muestra una mejora de CFK si se observa la evolución en la intención de voto en un hipotético ballotage. Es que, mientras que en junio del año pasado, un 43,6% se inclinaba en favor de Macri, en febrero, ese porcentaje cayó a 38%. Y, en el caso de la ex jefa de Estado, ese porcentaje subió de 35,8 puntos, hasta ubicarse en 38.6%.

Por otra parte, quienes respondieron que no votarían a ninguno junto con los indecisos sumaron más de un 23% por lo que aún "es imposible formular cualquier probabilidad en relación al resultado", concluye la encuesta telefónica hecha a nivel nacional, entre el 4 y el 12 de febrero, a 1200 personas.

De todas formas, siempre de acuerdo al mismo estudio, con la irrupción en el escenario del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, se atenúa "un poco" la polarización entre los votos a CFK y Macri.





Según concluyen desde la consultora, Lavagna le resta algunos votos a Macri, un poco menos a Cristina, algunos a Urtubey y Massa, y bastante a los indecisos".

Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, capta algunos votos que antes eran del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y trepa al 11%. Mientras que Lavagna muestra mayor fortaleza y logra casi un 15% de intención de voto.

"Con la irrupción en el escenario del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, se atenúa 'un poco' la polarización"

Preocupaciones

La principal preocupación de los argentinos es la inflación. De acuerdo a la encuesta, el 40% menciona este tema como problemática nacional destacada actualmente. En segundo lugar se ubican los bajos salarios y la pobreza.

Además, el estudio agrupa las problemáticas que tienen que ver con la marcha de la economía, como inflación, salarios, recesión, desocupación y deuda externa y asegura: "Estas cuestiones dominan las inquietudes de los argentinos".

Para luego rematar: "Más del 70% considera que el Gobierno actual no logrará resolverlas".

En este mismo sentido, el estudio muestra que "las expectativas sobre un mejoramiento de la economía se mantienen bajas y estables, mientras que la expectativa inflacionaria muestra una curva de mejoramiento leve en los últimos seis meses".

Recién en el tercer puesto se ubica la inseguridad, con menos del 20% de las menciones. Pese a que este tópico es el que desde el Gobierno se intenta impulsar con su agenda, en un año en que no podrá hacer campaña mostrando números alentadores en materia económica.



Macri versus Cristina

"La mayor fortaleza que muestra el Presidente ante la opinión pública es su combate contra la corrupción", afirma el estudio, para luego agregar que reúne el 30% de confianza de resolución de esta cuestión.

Por otra parte, y pese a esos bajos porcentajes registrados, la imagen del actual jefe de Estado se mantiene estable durante febrero y los mismo sucede con la evaluación de la gestión del Gobierno Nacional.

Mientras que la imagen de la ex presidenta, desde que dejó la Casa Rosada, hasta la fecha, se mantiene estable.