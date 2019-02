Kicillof recibió al FMI: "Están preocupados por la economía"

El líder de la misión del Fondo Monetario Internacional, Roberto Cardarelli, y el representante del organismo en la Argentina, Trevor Alleyne, visitaron este jueves a Axel Kicillof en su despacho en el Congreso. Durante poco más de hora y media, hablaron de la evolución de la economía y hasta compartieron mate.

“Fue un encuentro muy cordial”, sostuvieron desde el entorno del diputado del Frente para la Victoria. Coincidieron entre Kicillof y los técnicos del FMI sobre la necesidad de generar en la Argentina un crecimiento genuino.

“No preguntaron sobre la posibilidad del programa económico del futuro gobierno”, agregaron. Transmitieron además la “preocupación genuina por la situación macroeconómica y que les genera incertidumbre”.

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner definió que el programa actual no era sustentable y, desde el Fondo, quisieron saber por qué. En ese punto, Kicillof dijo por “la desindustrialización, la pérdida de empleo de calidad y la fuga de divisas”.

Desde el FMI organizaron encuentros con distintos representantes de la oposición. Ayer fue el turno del gobernador de Salta y precandidato a presidente, Juan Manuel Urtubey, y, la semana próxima, se encontrarán con Roberto Lavagna.

Un papel central en la economía argentina

La reunión con Kicillof se definió por la mañana y, al mediodía, ya estaban en el despacho tanto Cardarelli como Alleyne. “Ante el pedido de reunión de los representantes del FMI se concretó el encuentro. El principal interés era escucharlos”, sostuvo la vocera del diputado y referente económico del FPV.

“Se aceptó la reunión con ellos porque tienen un papel central en la economía argentina. El acuerdo firmado por Macri obliga al Gobierno a consultarle decisiones de política económica inherentes al Poder Ejecutivo como la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de gasto”, agregó.

“Se manifestaron preocupados por la situación nacional. Dicen que éste fue sólo un plan de estabilización de la macro. En particular el tipo de cambio”, dijo.

Kicillof planteó que el acuerdo pactado con el Gobierno, del préstamo stand-by a tres años por u$s 57.000 millones, “no se discutió con la principal fuerza opositora y que todo lo que terminó pasando se había anticipado, en particular que el programa que firmaron en junio no era sostenible”.

“Se remarcó que nuestro gobierno pagó la deuda que contrajeron otros y sin pedir prestado. Y que sin un programa sustentable no hay crecimiento posible por lo que se vuelve inviable el pago de los compromisos”, contaron desde el entorno de Kicillof.