Probabilidades de suba de tasa de la Fed se desploman y benefician a la Argentina

En la reunión de enero de política monetaria, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) dejó las tasas de interés sin cambios, pero señaló una postura más moderada.

El comité de fijación de tasas del banco central indicó que tomaría más en cuenta las condiciones económicas y financieras al establecer las tasas de interés en el futuro, diciendo que "será paciente" al determinar qué ajuste futuro en el rango objetivo para la tasa de fondos federales pueden ser "apropiado". Anteriormente había dicho que se necesitarían aumentos graduales en la tasa de política.

La Fed también hizo una declaración en la que dijo que estaría preparada para alterar el tamaño y la composición de su balance general "si las condiciones económicas futuras justificaran una política monetaria más flexible que la que se puede lograr únicamente mediante la reducción de la tasa de fondos federales".

Desde la última reunión de política monetaria, las probabilidades de suba de tasa se desplomaron. El mercado le asigna menos del 10% de probabilidad de suba de tasas en todas las reuniones del comité de mercado abierto (FOMC) previstas para este año. Incluso, llama la atención que las probabilidades de baja de tasa sean superiores al 15% para finales de este año y comienzos del 2020.

El cambio en el tono de la Fed generó efectos positivos en el mercado, con la recuperación de los activos de riesgo de todo el mundo. Los inversores volvieron a confiar en los mercados emergentes y creció el flujo de fondos hacia esos paíises. En ese contexto, la Argentina vive su veranito financiero.

Los analistas del gigante global Schroders remarcaron que este optimismovino dado por el cambio en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

“Jerome Powell indicó que, a diferencia del año pasado, serán más pacientes con la subas de tasas de interés ante un enfriamiento de la economía y una caída abrupta de la inflación. Este cambio de postura, de una política monetaria menos contractiva, renovó el interés por activos de países emergentes por parte de los grandes fondos de inversión con la idea de obtener mayores retornos”, sostuvieron desde la compañía.

Impacto en Argentina

El equipo de analistas de Puente sostuvo que el escenario base del consenso de analistas actualmente muestra que se espera que la tasa se mantenga en el rango actual, de entre 2,25% y 2,5%.

“Hay un 82% de probabilidad que la tasa se mantenga en estos niveles a lo largo de 2019. A su vez, cuando comparamos la probabilidad de una suba acumulada con la probabilidad acumulada de recorte, se ve que para 2020 la probabilidad de baja de tasas alcanza el 14% contra un 10% de suba. Si bien esta probabilidad varía a medida que se van conociendo datos económicos y comentarios de la Fed, se nota que efectivamente hay una moderación del mensaje de la Reserva Federal hacia una postura menos agresiva en la suba de tasa”, sostuvieron.

Argentina, un emergente más, supo sacar provecho.

“Argentina podría verse beneficiada, tanto en los precios de bonos como en los de acciones, aunque hay factores más bien locales que limitan el potencial de ganancia. Más puntualmente en relación a las elecciones presidenciales”, sostuvieron desde Puente.

La curva y las elecciones

Los analistas de la compañía dijeron que, si se usa la curva de rendimientos como evidencia, se observa una estructura muy plana para 2019. “La estructura de la curva muestra que el escenario electoral está abierto y que al inversor le da igual posicionarse en un bono de larga duración que en uno con venciminto en 2020”, dijeron.

En concreto, entienden que cualquier moderación de la Fed puede traer efectos positivos pero no necesariamente va a cambiar la estructura de la curva ya que el factor político va a frenar el desarrollo de los activos.

Por último, un operador de bonos de un banco internacional sostuvo que la nueva postura de la Fed quita un factor de incertidumbre para los bonos argentinos y para la economía en general.

“Este giro de la Fed representa una buena noticia para Argentina, más allá de cómo puedan capturarlo los bonos locales. El año pasado se pensaba en un escenario de fuerte suba de la tasa de la Fed, algo que podría impulsar al dólar a nivel global. Sin dudas a Argentina le sirve mucho más este contexto en el cual la suba de tasa puede ser gradual, en comparación con el contexto del año pasado”, dijo.

Yendo al impacto político, el experimentado operador remarca que es una buena noticia para la economía y el Gobierno debe festejar. “Este es un dato que debe ser festejado por el Gobierno en un año electoral. No es lo mismo para los emergentes ver probabilidades de suba de tasa de un cuarto sostenidamente a lo largo del año que ver un contexto en el cual no solo no sube la tasa sino que se comienza a ver probabilidades de baja”, concluyó el trader.