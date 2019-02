Se encarece el gas y la tarifa podría aumentar más de 35%

La primera subasta para el abastecimiento de gas natural a los usuarios residenciales resultó en un encarecimiento en los precios promedio, lo que llevará presión para que las tarifas aumenten un poco más que lo planeado.

De acuerdo a los precios que arrojó la primera ronda de negociaciones, que se realizó esta mañana en el recinto de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el microcentro porteño, el promedio ponderado quedó en u$s 4,69 por millón de BTU (/ MMBTU), según informaron desde la organización.

El precio es un promedio para todo el año, que refleja la abundancia en verano (gas barato y sobrante para exportar) y la escasez en invierno (gas caro, con componente importado).

Mañana a las 9 se realizará la segunda ronda de negociaciones, en donde se subastará el gas de la Cuenca Noroeste. Allí no hay suficiente producción local, por lo que Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa) oficiará como vendedor del gas importado de Bolivia.

Se espera que por su componente de importación, los precios puedan estar apenas por encima de los obtenidos hoy.

De ser así, será casi imposible para el Gobierno contener en un 35% la suba de tarifas que corresponde aplicar en abril, tal la cifra que anunció el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, a fines del año pasado.

Es que el precio mayorista del gas representa en torno a un 50% de la boleta final a usuarios. Este valor corre en el rango de los u$s 3,90 y los u$s 4,10 / MMBTU en el período estacional vigente (octubre 2018 - marzo 2019). Con un precio promedio obtenido en la primera subasta de u$s 4,69 / MMBTU, el gas se encarecerá en dólares cerca de un 15%.

A su vez, el Gobierno esperaba que el precio promedio estuviera por debajo de los u$s 4 / MMBTU para que el próximo aumento de tarifas ronde el 30% o incluso estuviera por debajo.

Otro componente a tener en cuenta es el tipo de cambio a aplicar. Los contratos para el semestre en curso toman una conversión de $ 37,69 por dólar. El nuevo tipo de cambio que se aplicará a partir de abril es el promedio que surja de las cotizaciones entre el 1° y el 15 de marzo.

Con el dólar ahora en $ 39,10 y una tendencia a la suba en los últimos días, la estabilidad de la divisa también será clave para evitar un incremento superior en las tarifas.

Para ilustrar, Naturgy -ex Gas Natural BAN-, cerró sus contratos para el semestre en curso a u$s 4,08 / MMBTU con un tipo de cambio de $ 37,69 por dólar, lo que es igual a $ 153,77 / MMBTU y a $ 5,53 el metro cúbico (m3, hecha la conversión).

Comprar el gas más caro en dólares, con un tipo de cambio que a la vez es más alto que el fijado como referencia, lo llevará a elevar sus tarifas más de la cuenta, al igual que el resto de las distribuidoras.

"Pensábamos que el precio iba a estar un 10% abajo de lo que se consiguió hoy. Estimábamos que el promedio estaría en u$s 4,20 / MMBTU aproximadamente", contó a El Cronista un ejecutivo de una distribuidora.

Las nuevas tarifas se empezarán a definir desde el martes 26, cuando el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a la primera de las dos audiencias públicas en las que se habilitará el traslado a los usuarios de los precios mayoristas y se discutirá cómo recomponer los ingresos de transportistas y distribuidoras, en base a la inflación pasada.

El 19 de marzo, con el dato oficial de inflación mayorista (IPIM) de febrero, se terminará de completar la información necesaria.