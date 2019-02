El dólar avanza y se mantiene dentro de la zona sin ventas del Central

El dólar mayorista sumaba 14 centavos y se vendía en la apertura en los $ 38,36 en el MULC.

De esta forma, el dólar se colocaba por encima del piso de la zona de no intervención que para hoy se coloca en los $ 38,23, mientras que el techo se ubica en los$ 49,48.

Ayer, el billete reingresó en las bandas luego de tres semanas por debajo del piso.

En el mercado minorista, la divisa sumaba 27 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA) donde se colocaba en los $ 39,40.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) sumaba 24 centavos y se ubicaba en los $ 39,36.

El dólar blue se movía en los $ 38,25. Ayer el BCRA compró u$s 18 millones en una rueda en la que podría haber adquirido hasta u$s 75 millones. De esta forma la autoridad monetaria totaliza compras por u$s 978 millones en lo que va del año.

Sin embargo, a 44 días de comenzado el año, los valores del billete se mueven de manera irregular y operan por debajo de la línea inferior de la zona de no intervención.

A poco de que comience la liquidación de los agroexportadores, el dolar hoy no da indicios de un cambio de tendencia. En el Rofex, el mercado está negociando el dólar para fin de febrero por debajo de la banda de no intervención fijada por el Banco Central.

En el mercado de futuros, el precio del contrato para el 28 de febrero es de $ 38,57 y así se ubica por debajo del valor inferior de la banda que para esa fecha está entre los $ 38,617 y los $ 49,97.