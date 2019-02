AFIP matiene tasa en 3% para planes de pago de micro empresas

Luego del aumento de las tasas de interés resarcitorias y punitorias por parte del Ministerio de Hacienda para deudas con la AFIP, el titular del ente recaudador, Leandro Cuccioli, sostuvo ayer que esta medida no modifica las tasas para los planes de pagos a los que acceden las MiPymes. Así lo difundió ayer CAME, al tiempo que detalló que se fijó un techo de 3% mensual para estos casos.

A su vez, al ser variable la tasa de interés para los planes de pago, si se reduce la tasa de referencia del Banco Nación, bajará también la cobrada, siempre dentro de los planes de pago, explicaron desde la AFIP. De esta manera, el 3% mensual es un techo.

La decisión de ayer de la AFIP no modifica la suba de las tasas para cuando se entra en mora (simple o instancia administrativa) y no se ingresa a un plan de pago. En este punto, para las empresas (tanto MiPymes como otras), las tasas resarcitorias y punitorias suben de 3% a 4% y de 4,5% a 5,6%, respectivamente, tal como surge de la resolución de Hacienda de la semana pasada.

Dirigentes empresarios nucleados en CAME mantuvieron ayer una reunión en la AFIP para analizar el impacto de las medidas. "Garantizaron que los aumentos de las tasas no generarán un impacto considerable en la pequeña empresa, porque la AFIP les fijó ahora un techo del 3% para los planes de financiamiento", sostuvieron desde CAME.

Para ser considerada MiPyme se debe cumplir con los límites impuestos de facturación, de $ 19,8 millones anuales para el caso de un comercio, además de ser reconocida como tal por el Ministerio de Producción.

La decisión de elevar las tasas por parte de Hacienda la justifica en que era necesario "adecuar las tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular la cancelación en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos".