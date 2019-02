Vaca Muerta: prometieron que no habrá despidos, pese al freno en inversiones

Las empresas petroleras afectadas por el recorte a los subsidios para la producción de gas no convencional en Vaca Muerta se comprometieron esta tarde a no despedir personal en medio del freno que aplican a sus inversiones.

Así se lo comentaron a El Cronista diversas fuentes que participaron de una reunión multisectorial en el Palacio de Hacienda con el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, afirmó en diálogo con este medio que el encuentro "fue positivo" y que consiguieron lo que fueron a buscar. "Nos prometieron que no va a haber despidos en Vaca Muerta", sostuvo.

Pereyra, que también es senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), desmintió la información que circuló en los últimos días acerca de que 300 puestos de empleo estaban en riesgo.

"Eso nunca se dijo. Tecpetrol liberó tres equipos de perforación y lo van a usar otras empresas; si había compañeros en riesgo, no eran nada más que 40", aseguró.

Además, el sindicalista, que oficia de Secretario de Asuntos Legislativos en la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió: "Nosotros hemos mantenido la paz social mediante la adenda (reforma al convenio laboral para tener más productividad) y el blindaje. No seremos nosotros quienes quiebren la paz social".

Fuentes oficiales confirmaron que la petrolera de Techint está trabajando para "mover equipos a otras compañías " y "no afectar el empleo". Carlos Ormachea, el CEO de Tecpetrol, fue el único empresario que habló, contaron.

El encuentro en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía tuvo como participantes a las empresas, sindicatos y funcionarios de Neuquén.

Lopetegui y su equipo intentaron transmitir que Vaca Muerta no se puede pensar solo como una formación de gas, un sector que tiene un "cuello de botella" por la estacionalidad de la demanda y la capacidad limitada de los gasoductos, sino que también hay un reservorio grande de petróleo, donde hay un "auge".

Actualmente, en los oleoductos hay capacidad ociosa, lo que genera un "buen ritmo" en las inversiones.

Por caso, Vista Oil & Gas, la petrolera que armó el ex CEO de YPF Miguel Galuccio, desembolsará u$s 55 millones adicionales a su plan de u$s 2000 millones para los próximos cinco años, que le permitirá producir unos 65.000 barriles por día equivalentes de petróleo crudo (BPD o BOED) en Bajada del Palo Oeste.

Según contabilizó el Gobierno, se esperan al menos u$s 7500 millones de inversiones para el petróleo en Vaca Muerta, con los proyectos de Vista Oil & Gas, la asociación entre la estatal YPF y la malaya Petronas en La Amarga Chica y de Shell Argentina para los bloques Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste (CASO).

Solamente con esas inversiones se podrían llegar a extraer unos 210.000 BPD o BOED, el 40% de la producción actual total de crudo.

Por otra parte, en los próximos días, probablemente el viernes, Energía oficializará una resolución para extender el Decreto 629/2017, que bajó los aranceles para la importación de bienes de capital usados.

Esa normativa rige hasta el 30 de junio de este año y se extenderá por doce meses más. Es clave para las petroleras, que pueden comprar más barato en el exterior (casi exclusivamente de Estados Unidos) equipos para el fracking en shale y tight oil y gas.

Además, desde el Gobierno prometieron simplificar el proceso de aprobación de exportaciones de petróleo para venderle a Chile crudo liviano (tipo Medanito) y a través del puerto de Bahía Blanca al resto del mundo.

Actualmente, Argentina exporta solamente crudo pesado, del tipo Escalante, que produce mayoritariamente Pan American Energy en la Cuenca del Golfo San Jorge (en Comodoro Rivadavia, al sur de Chubut, y en el norte de Santa Cruz).

A su vez, Lopetegui recordó que en su agenda está la renegociación del contrato de importación de gas con Bolivia, que tiene vigencia hasta 2026 y llena los caños que podrían transportar el fluido de producción local.

Para evacuar el gas sobrante, se licitará la construcción de un gasoducto entre Neuquén y San Nicolás (Buenos Aires) o Rosario (Sante Fe). La obra es de interés de Paolo Rocca, el dueño de Techint, para transportar el excedente de gas que produce en Fortín de Piedra.

Por último, el secretario de Energía avisó que trabaja con su superior, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, un mecanismo para financiar un sostén para la producción de gas en invierno, para atenuar los picos de demanda y reemplazar importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).