El dólar subió y entró en la zona: el Central ya compró casi u$s 1000 M

En una jornada con vaivenes, en la que la divisa entró y salió de la zona de no intervención cambiaria, el dólar mayorista terminó hoy por encima del piso de la banda fijada por el Banco Central (BCRA) en octubre pasado.

El billete marcó su octava alza consecutiva al sumar 23 centavos en el MULC a $ 38,22, por encima del piso fijado para el miércoles en $ 38,209. La divisa perforó el piso por primera vez el 7 de enero pasado pero aquel día cerró dentro de la zona y fue recién el 11 de enero cuando salió de los margenes fijados por la autoridad monetaria.

El dólar minorista mostró un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nación (BNA) al ganar 20 centavos y terminar en los $ 39,10.

El promedio entre bancos que realiza el Central fijó el precio del billete en los $ 39,20, 26 centavos por encima del cierre del miércoles.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 893,970 millones, el más alto del año, sin que se registren operaciones en el mercado de futuros MAE. El dólar blue se mueve en los $ 38.

Una hora después de iniciada la rueda el Central realizó una única subasta de compra de u$s 25 millones, pero por primera vez no compró la totalidad, si no u$s 18 millones. El precio promedio de compra se ubicó en $ 38.0786, siendo el máximo precio de compra de $ 38.14.

"Compró menos porque me dicen que ofrecieron menos, compró todo lo que fue a subasta, pero fue menos", explicó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.

De esta forma la autoridad monetaria totaliza compras por u$s 978 millones en lo que va del año.

La tasa de Leliq volvió a marcar otra baja. El BCRA subastó Letras de Liquidez a 7 días de plazo por $ 200.000 millones a una tasa máxima de 44.6900%, unata tasa promedio de corte se ubicó en 43.971% y una tasa mínima de 42.999%.