Para qué se reúne el FMI con los candidatos de la oposición

La misión del FMI está en la Argentina auditando las cuentas públicas.

Esta vez, amén de las reuniones con el Gobierno y las autoridades del Banco Central para supervisar el cumplimiento de las metas del acuerdo firmado con la Argentina por el que desembolsará un total de u$s 57.000 millones, el Fondo también pone foco en la carrera electoral.

Por eso, la misión del organismo se reunirá también con algunos de los precandidatos que podrían competir en las presidenciales de octubre. Es que la posibilidad de un cambio de mando en las elecciones de octubre en las que Mauricio Macri buscará su reelección flota en el aire y parece preocuparle al organismo internacional.

El año electoral va calentando motores y la baja popularidad de Mauricio Macri en las encuestas es un dato de la realidad al que los técnicos del Fondo no dejan de prestarle atención porque saben que la posibilidad de un cambio de mando en diciembre próximo no puede descartarse.

En buen romance, el FMI quiere saber también qué tiene en mente la oposición peronista en caso de llegar al poder en las elecciones de octubre.

¿Qué harán los precandidatos que se proponen competir en los comicios de este año con los términos de ese acuerdo? ¿Con qué nivel de apoyo cuenta el programa acordado con el oficialismo a cambio de la asistencia financiera del organismo?

Además, el Fondo le viene transmitiendo al Gobierno la necesidad de avanzar en la reforma laboral y de los sistemas impositivo y jubilatorio, las llamadas reformas estructurales que el organismo considera la Argentina debe concretar si pretende salir del atolladero en el que se encuentra su economía y recuperar el crecimiento.

También quiere saber qué haría la oposición con estos temas en caso de llegar al poder.

Como adelantó el lunes El Cronista, la ronda arranca este mediodía con el precandidato a presidente por Alternativa Federal, el salteño Juan Manuel Urtubey, quien se entrevistará en la Casa de Salta con la comitiva del Fondo que lidera el italiano Roberto Cardarelli.

La semana próxima será el turno de Roberto Lavagna, quien aún no confirma si será o no candidato, pero qué de todas formas es una voz a la que el Fondo quiere escuchar puesto que el ex ministro de Economía entre 2002 y 2005 es reconocido por haber sacado adelante a la Argentina tras la crisis de 2001.

En el caso de Sergio Massa, también precandidato de Alternativa Federal, no hay por ahora reuniones previstas. El dirigente ya se había reunido con los técnicos del FMI en una visita que realizaron al país el año pasado. Hoy Massa insistió en que el país debe rediscutir el acuerdo con el organismo que comanda Christine Lagarde.