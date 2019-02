Por qué las Fintech no van a hacer desaparecer a los bancos

El fenómeno Fintech despega con fuerza unos años después de la crisis financiera de 2008 como respuesta a la deficiencia que tenía la banca tradicional en innovar pese a la gran cantidad de recursos económicos y tecnológicos.

Los chinos inventaron el término "Internet Finance" diez años antes de que el Fintech arrancara, ya que debían dar una respuesta a todas las personas excluidas del sistema financiero tradicional. Así es como en 2012 fueron surgiendo, en diferentes países, las primeras empresas con fuerte base tecnológica para atender diferentes segmentos o nichos de mercado.

Hoy en día, es más económico hacer una transferencia por Transferwise que por las empresas tradicionales de remesas, se puede sacar una tarjeta de crédito con más facilidad y mayor usabilidad en Nubank (Brasil) que en un banco tradicional, se puede abrir una cuenta empresa a través de Simple Bank sin pisar una sucursal, o bien se pueden realizar pagos de manera simple y a muy bajo costo con Alipay.

Hoy las empresas más grandes del sector valen algunos billones de dólares y atienden a no más de tres millones de clientes cada uno. Sin embargo, los bancos manejan trillones de dólares y tienen cientos de millones de clientes.

Pero, ¿qué tienen las Fintech que despiertan tanta inquietud en los banqueros?

Su capacidad de crecimiento y su adaptabilidad a las nuevas tendencias.

Todas las Fintech crecen rápido y por todo el globo, especializándose en dar servicios financieros de manera ágil y económica.

¿Cómo lo logran? Usando inteligencia artificial, data mining y redes sociales para llegar a los mejores clientes.

Por eso, a medida que las Fintech crecen provocan en el sistema financiero los siguientes fenómenos:

-El surgimiento de nuevos modelos de negocios como P2P, crowfunding o modelos basados en score social.

-Mayor velocidad y eficiencia en pos de una mejor experiencia del usuario.

-Reducción de costos basados en la tecnología.

-Personalización: las empresas digitales tienen mayor capacidad de acercarse al cliente y ofrecerle lo que necesita.

-Modelos predictivos: usando inteligencia artificial las Fintech tienen mayor capacidad de predecir comportamientos de compra y pago.

-Eficiencia operativa: el uso de tecnología permite escalar la operación sin incurrir en altos costos de estructura permitiendo bajar costos y así ofrecer mejores productos.

Ahora bien, en Latinoamérica y sobre todo en la Argentina, las Fintechs son útiles por otro motivo no menor: abren nuevos mercados, es decir tienen como clientes a personas que los bancos tradicionales no pueden o no quieren atender, sencillamente porque éstos no son rentables para los bancos.

Entonces, para los bancos el advenimiento de empresas como Wenance, Vivus, Mercado Pago o Afluenta, solo por nombrar algunas, son una invitación a complementarse ya que ambos queremos lo mismo: servir a más personas y darles un mejor servicio.

¿Qué puede pasar en el futuro? Seguramente veremos cada vez más bancos que se vuelvan más tecnológicos, algunos cerrando sucursales que no agregan valor, otros comprando Fintechs, y algunas Fintechs siendo bancos como ya lo es N26 o Revolut en Europa.

En mi opinión, el futuro próximo nos verá más integrados y unidos si ambas industrias se ven como complementarias y no como competidoras.