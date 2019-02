Por qué los ahorristas eligen dejar sus dólares en los bancos

¿Cuánto rinde la inversión más conservadora del mundo? 2,65% anual en dólares es lo que da el bono del Tesoro de los Estados Unidos, por encima de un plazo fijo en el Banco Nación, que rinde el 2% anual en dólares y puede irse hasta 2,25% si en lugar de hacerse en la sucursal se realiza por medios electrónicos.

Pese a esta disparidad, que en un país con bonos que rinden más del 10% pague menos que donde tienen la máquina de imprimir los codiciados billetes verdes, los ahorristas prefieren poner su plata en plazo fijo en dólares, cuyos depósitos vienen creciendio a tal punto que en un solo día (el 7 de febrero, última fecha disponible en el BCRA) sumaron u$s 141 millones, al pasar de u$s 29.663 millones a u$s 29.804 millones entre los privados -de los que unos u$s 22.000 millones están en cajas de ahorro y el resto en plazos fijos-, mientras el total del sistema asciende a u$s 33.134 millones.

“Los bancos en general no incentivan la captación de depósitos”, explica Miguel Zielonka, director asociado de Econviews, la consultora de Miguel Kiguel, quien acaba de ser llamado por el presidente Mauricio Macri para escuchar su veredicto de la situación económica.

Los depositantes dolarizan y utilizan a la caja de ahorro en dólares como caja de seguridad barata. “El crecimiento de los depósitos se da por conjunción de dolarización de depósitos con una dosis relativa de confianza en los bancos que hace que quien se dolarizó no tenga apuro por sacar esos dólares del banco, dejándolos en esa caja de seguridad”, completa Zielonka.

En general no se incentiva: para los bancos es mas un problema para manejar esa liquidez por eventual retiro de depósitos si hay una caída de confianza. Puede haber excepciones, pero el caso más común es que los bancos no paguen bien los plazos fijos en dólares.

Para Santiago Padua, vicepresidente de CFA Society Argentina, este fenómeno se explica por diversos factores: “Por el dólar calmo la gente compra divisas y, en vez de dejarlos en la cuenta sin que genere interés, los coloca a corto plazo en un plazo fijo. Además, a fin del año pasado, los tenedores de dólares en cajade seguridad pueden haber pasado a depositarlos en bancos para evitar pagar bienes personales”.

Por último, menciona que grandes tenedores de divisas están a la espera de más definiciones respecto a la carrera electoral para ver si, dependiendo de los resultados, lo colocan a mediano o largo plazo en Letes o bonos.

Agustín Ortiz Fragola, miembro del board de CFA Society Argentina, agrega que este crecimiento responde a un aumento de confianza que tienen los depositantes en el sistema financiero que, en vez de comprar dólares y llevárselos, confían en los bancos y los dejan adentro: “Esto pasaría a ser muy diferente a fugar dólares y de esa manera indirectamente estarían contribuyendo al financiamiento de la economía en general”.