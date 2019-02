El CEO del Banco Supervielle se muda a Energía como jefe de Gabinete de Lopetegui

Nerio Peitiado dice que no le da miedo. Se lo dice a todos los que pasaron a saludarlo desde que se enteraron que deja de ser gerente general del Banco Supervielle para ser jefe de Gabinete de Gustavo Lopetegui en Energía, con rango de secretario. "Voy a trabajar con una persona en la que tengo absoluta confianza por su integridad. A Lopetegui lo conozco de McKinsey, donde fui consultor desde 1994 a 1999. Trabajamos juntos en varios proyectos", le contó a este diario. "Me voy al sector público porque tendré la posibilidad de ejecutar una serie de proyectos en el corto plazo en un rol y con un equipo de primer nivel", se enorgullece.

Todavía no están definidas sus tareas, pero seguramente se va a focalizar en seguimiento de las empresas estatales que reportan a la Secretaria de Energía (IEASA, Cammesa), en la supervisión de los entes reguladores (ENRE, Enargas) y en varios proyectos puntuales aún por definir. Muchos de ellos podrían finalizar antes del actual mandato presidencial, aunque otros estarán enfocados en las necesidades de infraestructura energética de largo plazo.

Su cargo en Supervielle será reabsorbido. La disminución del negocio de financiamiento al consumo hace que el banco sea el 95% del grupo, por lo cual lo reemplaza Jorge Ramírez, CEO de Grupo Supervielle, quien tendrá mantendrá la doble función, con el objetivo de continuar integrando la administración de sus operaciones.

"Grupo Supervielle ha estado ejecutando en el último tiempo una estrategia de crecimiento centrada en el cliente y en la generación de propuestas de valor rentable. Esto requiere una estructura de gestión ágil y flexible para continuar impulsando las ventas cruzadas en toda la compañía. Este cambio es un paso más en esa dirección. La experiencia de Jorge en liderar procesos de transformación similares será clave para asegurar la ejecución de nuestra estrategia", señaló Patricio Supervielle, su presidente.

"En 2019 continuaremos manteniendo el foco en monitorear de cerca la calidad de nuestros activos, posicionando el negocio para el crecimiento y sosteniendo un control estricto de los costos. Al mismo tiempo, evaluamos continuamente oportunidades para respaldar el crecimiento a medida que avanzamos. Seguimos siendo optimistas sobre el potencial a largo plazo de la industria bancaria en Argentina, la solidez de nuestra compañía y nuestra capacidad para adaptar nuestro modelo de negocios a un entorno que cambia rápidamente", comentó Ramírez.

Peitiado, ex gerente general de Musimundo, fue jugador de la liga nacional básquet por Vélez Sarsfield. Dice que ese deporte le enseñó más que la universidad (es licenciado en Administración de Empresas de la UBA, con maestría en la Universidad de Texas), porque lo ayudó a entender la dinámica de los objetivos individuales de una persona y los de un equipo: "Tiene que haber espacio para que los dos se desarrollen. Me retiré joven del básquet porque no podía tener un trabajo y entrenar absolutamente todos los días", recuerda quien ingresó en McKinsey a las 27 años y luego pasó a la cadena de supermercados Eki.