El Gobierno se enfoca en las primeras elecciones en La Pampa y Neuquén

El año electoral ya empieza a tachar fechas. El próximo domingo serán las primarias en La Pampa donde el oficialismo vuelve a tener un choque entre candidatos del PRO y la UCR. Mientras, en Neuquén, el candidato de Cambiemos prepara la cena de recaudación para este miércoles en la que participará algún ministro nacional.

Más de 200.000 ciudadanos de La Pampa deberán elegir a sus candidatos a gobernador. Ahí se dará una contienda particular dentro de Cambiemos ya que competirá el radical Daniel Kroneberger y el macrista y ex secretario de Deportes de Nación, Javier "Colo" Mac Allister. En cambio, el Justicialismo que gobierna La Pampa desde 1983 conformó para estas PASO el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) y sólo tiene elecciones internas para los cargos de intendentes y concejales en once municipios, ya que el candidato a gobernador, el diputado nacional Sergio Ziliotto tiene allanado el camino por ser el elegido del mandatario Carlos Verna y en consecuencia, contar con todo el apoyo del aparato partidario oficialista.

Por su parte, en Neuquén el oficialismo va con Horacio "Pechi" Quiroga y este miércoles encabezará la cena de recaudación de fondos. Allí se espera que vaya algún ministro del gabinete nacional. Las elecciones en Neuquén serán el 10 de marzo y hasta ahora la campaña de "Pechi" parece totalmente provincializada. Una de las ideas del Gobierno es que el clima electoral se perciba sólo un mes y medio antes de las elecciones nacionales, por lo que no buscarían nacionalizar cada contienda.

Esto se ve en las redes sociales de Quiroga, donde no tiene fotos de campaña con el presidente Mauricio Macri ni siquiera los colores de Cambiemos, de fondo. Igualmente, se espera que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, haga campaña con Quiroga. La mandataria también se mostrará muy pegada a Macri.

Cambiemos tendrá una difícil parada en Neuquén, donde el gobernador Omar Gutiérrez busca la reelección. Allí también competirá el candidato que banca el kirchnerismo, Ramón Rioseco.

La otra interna

Cambiemos también tiene problemas para elegir su candidato en un territorio central: Córdoba. El diputado radical Mario Negri está haciendo todo lo posible para sumar apoyos de la Casa Rosada para desbancar la candidatura de su correligionario, el intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre. Hasta ahora, el guiño del PRO a Negri es más que evidente. Pero Mestre no bajó aún su postulación.