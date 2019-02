Lanzan el primer fondo que permitirá cobrar renta en dólares trimestralmente

Una buena parte de los inversores, tanto locales como internacionales, buscan tener una renta en moneda dura que puedan obtener con cierta periodicidad. Identificada esta necesidad, la administradora de fondos Megainver lanzará en los próximos días una alternativa de inversión innovadora dentro de la industria de fondos comunes de inversión.

Se trata de un fondo de bonos corporativos en dólares que cuenta con una estructura diferente a todo lo conocido hasta ahora en Argentina, ya que tendrá como principal característica la distribución de renta a los cuotapartistas que así lo deseen.

El Fondo se llama Megainver Corporativo Dólares y tendrá tres clases de cuotapartes. Una para inversores mayoristas (sin la facultad del cobro de rentas) y dos para Individuos, una de las cuales distribuirá rentas y otra que no lo hará.

Quién suscriba el fondo va a poder elegir qué clase quiere suscribir. Si necesita contar con una renta periódica optará por la primera y Megainver trimestralmente le acreditará en su cuenta bancaria la renta que le corresponda, la que siempre será proporcional a su participación dentro del Fondo.

Dentro del universo de Fondos Comunes de Inversión existen dos grandes grupos: los Fondos de acumulación (que no distribuyen rentas y/o utilidades) y los Fondos de distribución (que si lo hacen). Megainver incorpora en un mismo Fondo estos dos formatos, al establecer dos Clases de cuotapartes diferentes para individuos, la Clase que distribuye rentas y la Clase que acumula. Cada individuo elige la que más le sea conveniente.

¿Cuál es el procedimiento de pago de las rentas?

Alberto Inga, CIO de Megainver explicó que el funcionamiento es simple. Los títulos que integran el Fondo pagan cupones de renta y/o amortización en forma periódica. A partir de los cupones de renta que el Fondo perciba durante cada período trimestral se fijará la renta a distribuir y el importe que le corresponda a cada individuo que haya optado por la Clase que distribuye rentas, el que siempre será proporcional a su participación dentro del Fondo. Por el solo hecho de haber suscripto a esa Clase y sin ningún trámite adicional, periódicamente se acreditará en la cuenta bancaria de cada individuo el importe que le corresponda por el pago de la renta.

¿Qué sucede con el individuo que opta por la Clase de cuotaparte que no distribuye rentas?

Desde Megainver explicaron que no hay ningún cambio con lo que sucede actualmente. Quien suscriba la Clase que no distribuye rentas, al momento del rescate se llevará el importe que le corresponda a partir del valor de la cuotaparte y de las cuotas que esté rescatando. Es importante remarcar, que esta Clase y en consecuencia los individuos que suscriban en la misma, no se verán afectados por la distribución de rentas que le corresponda a la otra Clase de cuotapartes.

¿Habrá algún criterio especial para la selección de los bonos que integraran este Fondo?

No habrá ningún cambio en cuanto a la calidad crediticia y proceso de selección de activos que Megainver realiza en todas sus inversiones para todos los Fondos que tiene bajo administración, aclaró Alberto Inga. Sin embargo, frente a alternativas de inversión similares, para este Fondo también se tendrá en cuenta las fechas en que vencen los cupones de los bonos, intentando que no se concentren en una misma época del año. Esto llevaría a homogeneizar la distribución de renta que se realice en cada trimestre.

Por otro lado, la duration promedio de los bonos que se incorporarán a la cartera se ubicará entre 2.5 y 3 años, mientras que el rendimiento esperado (TIR) de los activos estará entre 8% y el 9%.

¿Por qué pensaron en un producto con estas características?

Desde Megainver explicaron que decidieron diseñar este Fondo pensando en las necesidades de los inversores y que desde la compañía detectaron que hay individuos que periódicamente necesitan recibir rentas de las inversiones que realizan.

“Para estos inversores, básicamente había hasta ahora dos alternativas de inversión. O bien comprar un título y recibir periódicamente los cupones o constituir un certificado a Plazo Fijo y al vencimiento reinvertir solo el capital, quedándose de esta forma con el interés. Partiendo de este marco, es que se creó el Fondo Megainver Corporativo Dólares, cubriendo las necesidades de todos los individuos. En el mismo Fondo convergen aquellos inversores que buscan la renta con cierta periodicidad, así como aquellos que no la necesitan, lo que no implica que ambos tipos de inversores estén interesados en obtener un buen rendimiento en dólares provenientes de los mejores créditos corporativos locales”, sostuvo Inga.