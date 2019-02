El dólar transita el periodo de menor volatilidad desde el inicio de la corrida

Desde el inicio del nuevo programa monetario implementado por las actuales autoridades del Banco Central (BCRA) se buscó atacar en forma directa la volatilidad cambiaria. Los fuertes saltos del dólar generan una parálisis en el conjunto de los agentes económicos, contribuyendo al malestar social, empeorando las expectativas económicas, inflacionarias y alimentando una proyección de suba del dólar todavía mayor.

Guido Sandleris y su equipo entendieron la necesidad de corregir la volatilidad cambiaria e implementaron la zona de no intervención con un estricto control de agregados monetarios, plan al cual se han adaptado y comportado a rajatabla. El compromiso asumido y la efectividad en la implementación fue determinante para lograr calmar la corrida cambiaria. De esta manera, desde mediados de septiembre la volatilidad cambiaria apunta a la baja y dicho proceso se ha acelerado desde fines de septiembre, junto con la implementación del programa.

Como dato adicional, actualmente estamos en el periodo de menor volatilidad cambiaria mas largo desde antes del inicio de la corrida. Es decir, la volatilidad del tipo de cambio no supera el 20% por mas de un mes y medio, algo que no ocurría desde abril de 2018.

Si bien la reducción de la volatilidad cambiaria es realmente un éxito, el mismo no debería ser motivo de relajación para las autoridades monetarias sobre todo en un contexto di tire y afloje entre el dólar, la tasa y la inflación.

Justamente, en un escenario de baja volatilidad, que el dólar este fuera de la banda es un tema a vigilar. Así lo sostuvo Alejandro Kowalczuk, Head Portfolio Manager de Argenfunds, quien además considera que sería conveniente ver que la volatilidad del tipo de cambio sea baja pero con un dólar yendo al alza.

Justamente, en un escenario de baja volatilidad, que el dólar este fuera de la banda es un tema a vigilar. Así lo sostuvo Alejandro Kowalczuk, Head Portfolio Manager de Argenfunds, quien además considera que sería conveniente ver que la volatilidad del tipo de cambio sea baja pero con un dólar yendo al alza.

“Me gustaría que la volatilidad sea baja pero con un tipo de cambio que acompañe al alza, es decir, acompañando la banda inferior y no quedando abajo para después dar saltos. Creo q el BCRA trabaja en eso y por el momento me gusta lo q hace”, analizó.

Rafael Zaffiro, Partner Head of Sales & Trading de PUENTE explicó que efectivamente la baja de la volatilidad se explicó por un aumento en el apetito de riesgo registrado a nivel local y regional durante el mes de enero así como también como consecuencia de las altas tasas de interés resultantes consistentes con las metas del BCRA.

“Una corrección abrupta del peso es algo que el BCRA buscará evitar por un lado corrigiendo hacia abajo las tasas a una velocidad mayor a la que pretendían anteriormente y por otro eligiendo el monto preciso de intervenciones que realizara para evitar la apreciación del peso”

Mirando hacia adelante, Zaffiro sostuvo que, entre varios factores internos que podrían influir en la volatilidad futura, desde Puente encuentran el flujo de dolares de la cosecha, las ventas de parte del Tesoro por cerca de u$s 6000 millones”

Tal como sostuvo Zaffiro, existe un factor internacional que ayudo a este escenario positivo para el peso argentino y es el buen clima de negocios en los mercados emergentes. Christian Reos, Head de research de Allaria Ledesma, sostuvo que, que desde principio de año todas las monedas de la región se han apreciado contra el dólar, con lo cual, la firmeza de la moneda argentina es la misma que se ve en el resto de los países de la región.

Yendo puntualmente a Argentina, Reos también comentó que la tasa real alta local limita la depreciación de la moneda. “Para adelante, dado que se acelera la baja de tasas por parte del BCRA, debería generar que en algún momento reaparezca el interés de inversores por dolarizar marginalmente las carteras. La velocidad en que lo hagan van a depender de las encuestas que vayamos viendo hacia adelante”, cerró.

El rally de los últimos días hizo que el dólar se acomode nuevamente en la banda inferior de la banda. Ha venido operando fuera de la misma y, gracias a las compras del Central y nueva demanda de inversores por el dólar, hizo que el billete pegue un salto para situarse en la banda inferior.

Ezequiel Asensio, Head portfolio manager de Valiant Asset Managment, entiende que, pese a la suba del dólar de las últimas ruedas, por ahora no ve un overshooting del tipo de cambio para recuperar lo " perdido" contra inflación. En ese sentido, Asesnsio remarca que el apretón monetario para bajar la inflación es que se da esta apreciación del tipo de cambio pero desde niveles totalmente distintos que a los de antes de la crisis

“El overshooting del dólar ya llevo a niveles muy buenos al Tipo de cambio real multilateral (TCRM) donde todavía hay colchón para eso. Por esta causa es que se pasas a estimar una balanza comercial favorable del orden de u$s 5000 millones contra un déficit del año pasado de más de u$s 3000 millones, además de mostrar un nivel de compra de dólares para ahorro en mínimos y la balanza comercial de turismo ahora favorable. Eso es lo importante. Este es un plan monetario (que no es no cambiario), por lo que el objetivo es bajar inflación.

Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen, consideró que se notó en las últimas semanas de enero que la gente se va animando y acelerando posiciones de carry trade ​​​​​​.

Sin embargo también alerta que, cuando se produce una fuerte baja de tasas, el desarme de dichas posiciones puede ser bastante fuerte. “Me cuesta ver que se desarmen posiciones de carry paulatina y moderadamente. Luego del 2018, la gente está muy sensible al dólar y cuando vuelve la suba, el desarme de posiciones tiende a ser rápida”, sostuvo.