Macri a un día de su cumpleaños: "No me siento de 60"

"Si la vida durara una semana, al cumplir 60 estarías viviendo las 6:48 del viernes", fue la analogía de Alejandro Rozitchner a Mauricio Macri. "Con este ejemplo que me estás dando me querés aumentar la angustia por cumplir 60. Me querés llevar a pensar que me quedan 48 horas", le replicó el Presidente.

A un día de su cumpleaños, que pasará en la residencia de descanso de Chapadmalal, se difundió una entrevista del filósofo y asesor oficial al Jefe de Estado en la que reflexiona sobre el paso del tiempo.

"Estoy en un cortocircuito porque no me siento de 60", sostuvo Macri, luego de recordar cuando su padre Franco llegó a esa edad.

Sobre el futuro, el Jefe de Estado pronosticó: "Yo me proyecto...85 (años), con buena independencia...motriz, mental. Con lo cual, bueno, falta un rato".

Después de recordar que pasados los 40 suspendió los festejos hasta que celebró sus 50, cuando tomó clases de canto para initerpretar "Rapsodia Bohemia" de Queen. "Después de ahí no festejé más". "Con esta vida que llevo es bastante complicado armar una fiesta de cumpleaños", añadió.

"¿Cómo te llevas con la muerte?", le preguntó Rozitchner. "Se me han muerto una seguidilla de amigos muy importantes, de golpe, que me pegaron mucho, que me hicieron llorar mucho", comienza el Presidente.

"Lo único que espero es que me toque una muerte rápida. Tampoco me gustaría quedar atrapado en la vida como lo está pasando mi padre, que está acá y no está acá, está hace más de un año, está postrado ahí. Si tiene un momento de lucidez, la debe estar pasando muy mal", culminó Macri.