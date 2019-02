Vaca Muerta: Gobierno convoca a petroleras y sindicatos para contener la crisis

Una semana después de anunciar que cambiaba la interpretación de la norma que rige los subsidios a la producción de gas no convencional en Vaca Muerta, la Secretaría de Energía anticipó que convocará para la semana que viene a las principales empresas afectadas y al sindicato para "repasar la agenda del sector, el avance de las inversiones y el cuidado del empleo en las operaciones".

Horas después de conocer que Tecpetrol, la principal firma perjudicada por el recorte en los subsidios, presentara un recurso administrativo ante el Ministerio de Hacienda, Energía informó que las empresas aceptadas "tienen compromisos de inversión asumidos que deben cumplir para poder cobrar el estímulo".

A su vez, fuentes de la cartera conducida por Gustavo Lopetegui comunicaron que el secretario "hará foco también en la agenda para los próximos meses: la cancelación de la deuda por u$s 1583 millones del Plan Gas; un nuevo marco regulatorio para el midstream, la evaluación de algún mecanismo de mercado que permita reflejar los precios de la ventana invernal para el sector y la renovación de los beneficios arancelarios para la importación de bienes de capital para la industria", entre otros temas.

Asimismo, confirmaron que habrá un nuevo encuentro de la mesa sectorial de Vaca Muerta (iniciada por los ex funcionarios Javier Iguacel y Daniel Dreizzen), y será a comienzos de marzo.

En una nota que presentó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que lleva la firma del presidente de Tecpetrol, Carlos Ormachea, la empresa consideró que los cambios constituyen una "clara violación" del artículo 17 de la Constitución Nacional.

Para la compañía de Paolo Rocca, que invirtió unos u$s 1800 millones (de un plan total de u$s 2300 millones) en casi dos años desde 2017, se afectaron "derechos adquiridos de la Sociedad que habían sido reconocidos por la propia conducta del Estado".

De esta manera, Techint enfrenta con todo al Gobierno de Mauricio Macri, ya que el Artículo 17 de la Carta Magna indica que "la propiedad es inviolable".

Tal como prometió la semana pasada, Tecpetrol retiró tres equipos de perforación en Vaca Muerta por el recorte de subsidios solo a la producción de gas originalmente declarada en el ingreso a la Resolución 46/2017.

Eso impacta en que hay 300 puestos de trabajo en riesgo, lo que despertó el reclamo de los trabajadores petroleros.

La empresa prometió extraer unos 8,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural no convencional en Fortín de Piedra, y ahora produce cerca de 17,5 MMm3/d, más del doble.

Por eso, sin un sostén de u$s 7,50 por millón de BTU para la mitad de su producción dejará de percibir unos $ 5655 millones por 2018 y otros u$s 1000 millones hasta 2021, cuando el incentivo terminaba con un precio estímulo de u$s 6 por millón de BTU.

El recurso administrativo es un paso previo a un litigio judicial, con lo que también amenazó Techint desde la semana pasada, al sentirse perjudicados.