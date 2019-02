Bolsonaro tiene neumonía y crece la preocupación en Brasil por su salud

Los médicos postergaron sin fecha el alta al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, al que le diagnosticaron una neumonía bacteriana.

El ex militar fue recientemente sometido a una cirugía para retirar una bolsa de colostomía que se colocó después de que fuera apuñalado mientras hacía campaña para la elección del año pasado. Y aunque estaba planificada su alta en el día de hoy, la fiebre obligó a sumar dosis de antibióticos y dejarlo en terapia intermedia.

De acuerdo con el último boletín del Hospital Albert Einstein, habrá nuevos examenes antes de determinar cualquier nueva definición.

"Según conversé con los médicos, no me pareció que hubiera una alteración del nivel de preocupación", afirmó el portavoz presidencial, Otávio do Rego Barros, ante la prensa.

"Ellos conocen todas las vicisitudes de este cuadro y reconocen que a lo largo de la recuperación puede haber complicaciones", añadió.

El nuevo boletín supone, no obstante, un retroceso en la recuperación del mandatario, cuyo estado se encontraba "estable" el miércoles después de que unos primeros episodios de fiebre le hicieran aplazar el alta prevista inicialmente para ese día.

Desde entonces, sigue sin fecha marcada para abandonar el hospital, con una sonda nasogástrica y las visitas restringidas.

Pese a todo, Bolsonaro sigue ingiriendo líquidos por vía oral, combinados con la ‘nutrición parenteral‘ y dando pequeños paseos por el corredor.

El excapitán del ejército fue sometido el lunes 28 de enero a una operación de reconstrucción del tránsito intestinal en el procedimiento para retirarle la bolsa de colostomía que cargaba desde la puñalada que un exmilitante de izquierda le asestó en el abdomen durante un mitin electoral, el 6 de septiembre pasado.

El periodo de convalecencia no le impide seguir comunicándose por las redes sociales, donde este jueves volvió a mostrar su habitual tono combativo en varios mensajes en Twitter. En el último incluía el video de su portavoz informando sobre su estado, junto al aviso: "Cuidado con el sensacionalismo. Estamos muy tranquilos, bien y seguimos firmes".