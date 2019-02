Subsidios a Vaca Muerta: Paolo Rocca denunció que el Gobierno "violó" la Constitución

Tecpetrol, la firma petrolera de Techint, presentó hoy un recurso administrativo ante el Ministerio de Hacienda en protesta por la decisión del Gobierno de recortar los subsidios para la producción de gas en Vaca Muerta.

En una nota que presentó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que lleva la firma de su presidente, Carlos Ormachea, la empresa consideró que los cambios constituyen una "clara violación" del Artículo 17 de la Constitución Nacional.

Para la compañía de Paolo Rocca, que invirtió unos u$s 1800 millones (de un plan total de u$s 2300 millones) en casi dos años desde 2017, se afectaron "derechos adquiridos de la Sociedad que habían sido reconocidos por la propia conducta del Estado".

De esta manera, Techint enfrenta con todo al Gobierno de Mauricio Macri, ya que el Artículo 17 de la Carta Magna indica:

"La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. (...) La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino"

Tal como prometió la semana pasada, Tecpetrol retiró tres equipos de perforación en Vaca Muerta por el recorte de subsidios solo a la producción de gas originalmente declarada en el ingreso a la Resolución 46/2017.

Eso impacta en que hay 300 puestos de trabajo en riesgo, lo que despertó el reclamo de los trabajadores petroleros.

La empresa prometió extraer unos 8,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural no convencional en Fortín de Piedra, y ahora produce cerca de 17,5 MMm3/d, más del doble.

Por eso, sin un sostén de u$s 7,50 por millón de BTU para la mitad de su producción dejará de percibir unos $ 5655 millones por 2018 y otros u$s 1000 millones hasta 2021, cuando el incentivo terminaba con un precio estímulo de u$s 6 por millón de BTU.