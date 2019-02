Chubut quiere expulsar extranjeros y Patricia Bullrich lo avala

Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, firmó un decreto para expulsar de esa provincia a extranjeros que cometan delitos y para impedir el ingreso de quienes tengan antecedentes penales.

El ministro de Gobierno de la provincia, Federico Massoni, explicó que el decreto contempla tanto la expulsión de los extranjeros que cumplan condenas o incluso quienes tengan condenas no firmes. Aclaró también, según detalla NA, que “prohíbe el ingreso a Chubut de los extranjeros que cuenten con antecedentes”.

El ministro esgrimió como motivo que en el último semestre aumentó la cantidad de extranjeros que llegaron a la provincia, especialmente de “Venezuela, Colombia, Paraguay y Bolivia”.

“El aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjeros. Los chubutenses no podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio”, justificó Massoni.

Sobre la implementación de la medida, el ministro explicó que se realizará “un control exhaustivo en todos los ingresos que se realicen en vehículos privados y de pasajeros a través de las rutas nacionales 40 y 3”.

Esta medida ha recibido críticas desde distintos sectores. Por un lado, debido a que no es una atribución de un estado provincial. “Disponer de la expulsión de extranjeros condenados en Chubut para mandarlos a otras provincias, implica desconocer nuestro sistema federal y las atribuciones que tiene el gobierno central”, declaró el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Pero además es una medida xenófoba y contraria a la Constitución nacional, que en su artículo 20 sostiene que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.

Sin embargo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió la medida tomada por el gobierno chubutense, a pesar de que reconoció que no había leído el decreto.

“Está un poco en esta misma idea de que no son bienvenidos aquellos que no vienen a trabajar”, sostuvo, y agregó que “es una mirada. Todavía no leí el decreto, pero imagino que va en línea con esta misma filosofía que estamos planteando nosotros”.