Volvió Casero: habló de Pinti, Cristina y “los próximos 300 años de crisis”

El actor y humorista Alfredo Casero volvió a opinar sobre la situación actual de país y no dejó nada afuera. Se refirió al contrapunto que protagonizó la semana pasada junto a Enrique Pinti, cuando su colega dijo que, debido a la crisis económica actual, tiene "el agua al cuello". Sostuvo que la Argentina “siempre" vive "en crisis" y que los argentinos "son parte de una crisis eterna que van a vivir durante los próximos 300 años”. Y desmereció las encuestas de intención de voto que aseguran que Cristina Kirchner tiene un 30% de apoyo, si se llegara a presentar nuevamente para competir en las elecciones presidenciales.

En diálogo con el canal Todo Noticias, Casero buscó bajarle el tono a la polémica generada con Pinti. Indicó que comparte su diagnóstico de que los argentinos “están con el agua al cuello”, aunque consideró que no es responsabilidad exclusiva del Gobierno.

En la noche del miércoles, el actor aprovechó su oportunidad para aclarar sus dichos de que el creador de Salsa Criolla era "un verdadero cagueta" . Y aseguró que su intención había sido la de ilustrar que ahora Pinti puede hacer una critica de ese estilo porque 6,7,8 no está más al aire.

De hecho, el humorista explicó que no solo comprende la situación de su colega, sino que también comparte su diagnostico: “Antes venían 400 personas a mis shows. Ahora si meto 100 tengo que decir que fue una buena noche”, dijo Casero, quién luego elogio a Pinti y lo describió como un “ícono nacional” a quien “quiere mucho”.

Sin embargo, negó que el Gobierno sea el responsable exclusivo de la malaria económica que llevó a Pinti a transmitir su queja. “Siempre vivimos en crisis y somos parte de crisis eterna que vamos a vivir durante los próximos 300 años hasta que este país, que es muy joven, acomode sus instituciones”, evaluó.

Críticas al Gobierno

No obstante, Casero terminó haciéndole una crítica al gobierno, al explicar que muchas veces se enoja “porque son pechos fríos” debido a lo que considera que les cuesta avanzar con plena convicción contra la corrupción que impera en el país, así como trabajar para sancionar leyes clave. “La mayoría de las leyes que estamos esperando son cortadas, cercenadas por diputados y senadores”, planteó.

“Tienen todo en contra, pero no tienen que decir ’si, ya se va a saber lo que pasa, dejalo así’. Tienen que dejar todo en la cancha y explicar claramente las cosas que pasan a las personas comunes, y que no tenga que venir yo, que soy un cómico.alguien tiene que explicar las cosas claramente”, amplió.

En otro pasaje de la entrevista, el actor volvió a cargar contra la ex presidente Cristina Kirchner: “No puedo creer estemos pensando que una persona que esta acusada, y contra quién hay tantas pruebas, puede ser que sea candidata a presidente, y que haya gente que en la calle me putee en la calle de manera atroz por criticarla”.

Además, el humorista desmereció las encuestas de intención de voto que aseguran que Cristina tiene un 30% de apoyo, si se llegara a presentar nuevamente para competir en las elecciones presidenciales.

En esa misma línea crítica, Casero aseguró que el kirchnerismo busca censurarlo “tocándole el bombo”. A modo de ejemplo se refirió a la reacción que suscitó su teoría de que el hombre que el pasado noviembre tiró una bomba casera a la casa del juez federal Claudio Bonadio “viene de los lugares mas recónditos de kirchnerismo y de las organismos de derechos humanos”.

“Dijiste algo de los derechos humanos así que te voy a tocar el bombo en el lugar donde trabajas. Bienvenido el bombo. Cada vez que lo tocan muestran que no tengo miedo a eso. Porque tengo una posición tomada, que no es con el Gobierno, pero a veces coincide con el Gobierno y a veces no”, argumentó.