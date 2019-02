Subió el dólar: factores externos y datos locales los sacaron del letargo

El dólar sigue fuera de la zona de no intervención. Pero contra todos los pronósticos realizados allá por octubre de 2018, cuando el presidente del Banco Central (BCRA) Guido Sandleris anunció el debut del nuevo Plan Monetario, la divisa opera muy por debajo del piso.

Luego de varias ruedas en baja y tres sesiones consecutivas en las que el BCRA hizo uso de su poder de compra de u$s 75 millones, el dólar hoy mostró un avance de más de 30 centavos en el mercado mayorista.

¿A qué respondió la suba que despertó al billete del letargo? Los analistas consultados por El Cronista coincidieron en señalar que el comportamiento alcista del dólar se repitió en todos los países de la región y eso tuvo su reflejo en el mercado local.

“El dólar subió en Argentina, al igual que en Brasil, Chile, Perú, México. Hoy el movimiento que vemos no es por fundamentals locales sino externos”, analizó en diálogo con El Cronista el analista financiero Christian Buteler, quien reconoció igual que la baja de tasas “ayudó, por supuesto”.

Planteó que “el dólar a $ 40 fue un overshooting” y consideró que “deberían haber bajado más sino fuera por la maldita tasa de actualización”.

“Las bandas y su actualización se establecieron en un contexto de corrida cambiaria y para evitar vender dólares que no tenían. Entonces subían el techo, se dio lo contrario y si bien el BCRA no está obligado a comprar, lo hace porque a más pesos, más rápido cae la tasa y este es un año electoral”, agregó.

Una depreciación controlada

Mauro Mazza, de Bullmarket Brokers, descartó que en la suba del billete haya tenido mucho impacto las compras minoristas por el principio de mes: “Esto es muy arriba. El excedente es de unos 50 a 60 millones diarios, pero baja a la mitad en una o dos semanas”.

“Ese es el tema. El impacto de la baja de tasa tarda en pegar en preferencia de cartera, seguramente con el correr del mes veamos mayor movimiento en el billete. El campo vuelve recién en un mes y medio con la soja y el maíz hasta entonces y con esta baja de tasa, hay vía libre para una depreciación controlada que compita con hacer tasa”, señaló.

Recordó que “la tasa, al ser endógena, refleja mejor la demanda de dinero, y no solo te habla de inflación sino de preferencia por carteras, entonces si dólar sube, tasa sube". "Con inflation target, vos solo miras inflación, no lo que hace la demanda financiera. Agregados (monterios) arregla todo a mediano y largo plazo, no le tengamos miedo a la volatilidad cambiaria”, planteó.

Una combinación de factores

Gustavo Quintana, de PR Cambios, sostuvo que hubo una combinación de factores que justificaron la reacción alcista del tipo de cambio mayorista más importante de la semana.

“La suba del dólar frente al euro y otras monedas regionales, la continua y acentuada baja de la tasa de interés de las Leliq que viene efectuando el Banco Central diariamente y las compras oficiales de dólares en el sector donde operan los grandes jugadores confluyeron para generar un ajuste en los precios del dólar que lo llevaron al nivel más alto de los últimos seis días”, indicó.

Sin embargo, subrayó que “el límite inferior de la zona de no intervención oficial se ubica a partir de hoy por encima de los $ 38, un rango que todavía está alejado del valor actual de la moneda”.