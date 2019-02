Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner y a más de 100 empresarios

Una vez más, el juez federal que entiende en la "causa de los cuadernos", Claudio Bonadio, citó a indagatoria para el 25 de febrero a la ex presidenta Cristina Fernández. El letrado también ordenó otras 100 indagatorias, que incluyen a ex funcionarios y empresarios.

En el marco de la causa en la que se investiga la cartelización de la obra pública, hoy se conoció un pedido de indagatoria por parte del juez Bonadio, que alcanzaría a más de 100 personas, entre las que se encuentra la propia CFK, citada para el 25 de febrero, la fecha de cumpleaños del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Así, será la tercera que vez que la ex jefa de Estado deberá declarar en esta causa.

Los imputados deberán dirigirse a los Tribunales de Comodoro Py a partir del 20 de febrero, según consignó Infobae. Y entre ellos irán ex funcionarios kirchneristas como el ex secretario de Obra Pública José López; el ex secretario de Energía Roberto Baratta y el ex ministro de Planificación Julio De Vido -quien permanece preso por la causa de Río Turbio. Además de los empresarios Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri), Carlos Wagner y Juan Chediack.

Por esta misma causa, en diciembre, la Cámara Federal porteña había confirmado el procesamiento con prisión preventiva para la ex presidenta, como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho. La ex mandataria, cabe recordar, se encuentra amparada en los fueros que posee como senadora nacional.

Más causas

Ayer, la ex presidenta había pedido la postergación del inicio del primer juicio oral y público que deberá afrontar, por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante la era kirchnerista, conocida como "Vialidad".

El argumento que dio Kirchner es que se suspenda hasta que no esté completa la instrucción suplementaria del proceso.

Hoy, por esta misma causa, pidió que pase a la Justicia de Santa Cruz por lo que planteó la incompetencia del Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal que tiene previsto juzgarla a partir del 26 de febrero próximo.