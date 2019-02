Cuánta deuda deberá emitir el próximo gobierno: tres escenarios

La exitosa licitación de Letes esta semana permite que el gobierno necesite menos fondos del Fondo Monetario Internacional para pagar sus compromisos de 2019 y tenga más aire financiero para 2020 y los próximos años. Las necesidades financieras luego de 2020 son importantes y el gobierno deberá comenzar a devolverle el préstamo al FMI. En en esto son clave el resultado electoral, la posibilidad que tenga la Argentina de refinanciar sus vencimientos con el organismo y las chances de buscar fondos en el mercado. Son muchos los supuestos que alteran el programa y por lo tanto muchos los resultados posibles.

Dependiendo el resultado electoral, la capacidad del próximo gobierno de refinanciar con el FMI y la confinaza que genere en el 'rolleo' de Letes, las necesidades puede ir desde un escenario optimista de u$s 53.000 millones hasta 2023 o uno pesimista de u$s 146.000 millones al mismo año.

Los analistas de Bull Market Brokers realizaron un análisis con tres escenarios (uno optimista, uno base y uno negativo), modificando la posibilidad de refinanciación (o no) del pago de capital al FMI, el roll-over general de Letras en pesos y dólares, al igual que los vencimientos de organismos internacionales excluyendo a los del FMI.

Para los analistas de la compañía, es muy probable que con el actual ritmo de renovación a mitad de año el gobierno haya cerrado 2021. “Si la política, sea cual fuese el color, mantiene el compromiso con el FMI de superávit primario y no reestructuración de deuda, con excepción de un refinanciamiento con el FMI (esperado por el mercado y hasta descontado) podría tener un dejavú de Argentina 2016, cuando el gobierno actual logró colocar u$s 35.000 millones en Bonos”, sostuvieron desde Bull Market Brokers.

Escenario base

Como escenario base, el informe de Bull Market tomó el programa financiero presentado por el gobierno para 2019-2020 con algunos pequeños cambios. Desde la compañía asumen que:

el próximo gobierno refinanciará el préstamo con el FMI acordando el pago del 75% de las amortizaciones originales, quedando el resto para luego de 2023;

como parte de la negociación para la refinanciación con el FMI, el gobierno iría aumentando de a 0,5% el superávit primario por año, alcanzando 2,5% en 2023;

bajo este escenario, el gobierno no tendrá problemas en refinanciar vencimientos de organismos internacionales excluyendo a los ya mencionados del FMI, al igual que los 'repos' con bancos, aunque en montos pequeños;

por último, asumen un porcentaje de rolleo de letes del 60%, un poco por encima del asumido por el gobierno.

“De esta forma, nos encontramos con un escenario en el que, asumiendo el rolleo de títulos privados, el gobierno deberá emitir nuevos títulos por casi u$s 3000 millones en 2020, u$s 10.000 en 2021, u$s 18.000 en 2022 y u$s 14.000 en 2023 para cubrir las necesidades de financiamiento. De esta forma se debería colocar en bruto unos u$s 80.000 millones en 5 años. Por su puesto no sería necesario colocar todo en el exterior, dado que un 40 % de los vencimientos a refinanciar son en pesos”, sostuvieron.

Escenario Optimista

En el escenario optimista, los analistas de Bull Market Broker asumieron que:

en la renegociación con el FMI se logrará posponer el 50% de los pagos para luego de 2023;

que el superávit primario se subirá un punto porcentual por año hasta 3%;

una proyección de crecimiento del 1% anual;

que el rolleo de Letras tendrá un mejor porcentaje de renovación, del 75% en dólares y 90% en pesos;

que los vencimientos con organismos oficiales que no son FMI se renovarán, al igual que los 'repos' con bancos.

En este escenario, al gobierno le sobraría caja para cubrir hasta 2020 inclusive y comenzar a emitir nuevo financiamiento neto recién en 2021. “En este caso los montos a emitir son mucho menores. Rondarían los u4s 3.600 millones en 2021, u$s 7.500 en 2022 y u$s 7.200 en 2023. De esta forma el financiamiento neto total a colocar será de unos u$s 18.300 millones que, junto al rolleo de vencimientos, sumarían emisiones por u$s 53.000 millones, un monto considerablemente menor al escenario base”, sostuvieron.

Escenario Pesimista

En el escenario pesimista, el informe de Bull Market Broker trabajó sobre la base de que:

no habrá renegociación con el FMI de los vencimientos pactados, por lo que se mantiene el cronograma de pagos actual;

no se alcanzará el superávit fiscal;

la renovación de letras será del 46% como espera el gobierno y luego 0% a partir de 2020 en dólares;

tampoco se lograría rollear vencimientos de otros organismos multilaterales ni repos.

“Todo eso, sumado a un nulo crecimiento económico, generaría que Argentina tuviese que salir a colocar una gran cantidad de deuda. Además de los u$s 35.000 millones de vencimientos habría que sumar otros u$s 111.000 millones de nuevas colocaciones, totalizando u$s 146.000 millones de colocaciones brutas en 5 años, un monto considerablemente superior al escenario base”, analizaron desde Bull Market Brokers.