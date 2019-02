La encuesta en la que la grieta deja a Lavagna fuera de juego

La Argentina se dirige, una vez más, a una elección presidencial que estará peleada entre dos viejos conocidos: Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Al menos, así lo confirma un estudio privado que también señala que la "avenida del medio" no sería tan ancha como parece, además de revelar cuál es el lugar que le da ese espacio que aglutina al 30% del electorado a la dirigente con mejor imagen del país.

De acuerdo a una encuesta elaborada por la consultora Elypsis, fechada el 4 de febrero, el actual presidente tiene una "ligera pero creciente ventaja" sobre la ex presidenta y actual senadora.

Sumado a esto, el mismo estudio afirma que la "avenida del medio" no sería tan ancha como parece. En este sentido es que Elypsis los tilda de "huérfanos políticos", que representan un 30% del electorado. ¿Por qué "huérfanos"? Porque se trata de un sector muy heterogéneo y que no puede ser representado por un único candidato.

Además, desde el estudio al que tuvo acceso El Cronista, en su versión en inglés, destaca una figura: la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por ser la única que podría interponerse entre los dos pesos pesados. Así es que ese estudio traza una posible estrategia política por parte de Cambiemos: diseñar una campaña centrada en la gobernadora, ocultando al propio Macri.

A esto le suma otros ejes de campaña que se combinarían con el protagonismo de Vidal. Una agenda que no aborde cuestiones económicas, sino centrada en temas como la corrupción, seguridad, drogas, infraestructura y la crisis en Venezuela, por un lado. Y, por otro, concentrándose en la figura de CFK, tal como hizo en las últimas elecciones, fomentándo así la polarización.

Macri, volátil

Siempre de acuerdo al mismo estudio, Macri tiene una imagen "mucho más volátil" que el resto de los dirigentes, y la ubica en -17%. Mientras que CFK (-4%), Vidal (+8%) o la diputada Elisa Carrió (-4%) se mantienen "bastante" estables.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey (-32%) y el líder del FR, Sergio Massa (-43%), destaca Elypsis, "avanzan lentamente", mientras que la imagen presidencial muestra grandes vaivenes.

Segunda vuelta

En el estudio publicado por Elypsis, se destaca que, pese a la caída en la imagen de Macri, sus encuestas muestran que, su intención de voto en una segunda vuelta contra CFK -si bien es todavía muy especulativa y cerca del 20% no respondió- ha mejorado.

La explicación que da el estudio sobre una mejor performance de Macri frente a Cristina Kirchner tiene que ver con que, a medida que la economía se estabiliza, cae la intención de voto hacia ella. Y a esto le suma otro: la crisis en Venezuela, que pone al FPV en el centro de la agenda.

Por otra parte, otro elemento que para Elypsis será decisivo en noviembre de este año tienen que ver con que un 54% de los encuestados en enero dijeron que "nunca votarían" a CFK, mientras que un 38% se expresó en este sentido al ser consultados sobre el actual jefe de Estado.

"La diferencia entre ambas cifras llegó por debajo del 10% durante el pico de la crisis, pero creció a 20/25% en diciembre", remata el estudio.

¿Existe la "ancha avenida del medio"?

La avenida del medio es más estrecha de lo que parece. O al menos así lo desliza el informe. Incluso cuando la integran votantes que tienen mala imagen de CFK y de Macri, y que representa el 30% al electorado.

Sumado a esto, la gobernadora María Eugenia Vidal parece ser quien llena el vacío entre los "huérfanos".

A esto le suman otros datos curiosos. Por ejemplo, entre los referentes que podrían ser atractivos para la avenida del medio, no hay correspondencia.

Esto es: a las personas que les gustan Massa y Urtubey también les gusta Lavagna (52% y 35% de la imagen neta, respectivamente) pero lo contrario no se cumple. Y, los que se inclinan por Lavagna tienen una imagen neta de -8% de Massa y Urtubey.

¿Otro dato curioso? Vidal bloquea la oposición no kirchnerista. A los votantes que les gustan Lavagna y Massa, no les gusta Macri (-19/-20% imagen neta) pero, al mismo tiempo, tienen una imagen neta positiva de Vidal (+13%/+11%).

De Urtubey, la imagen positiva proviene de personas a las que también les gusta Macri (+27%) y tienen una muy positiva imagen de Vidal (+59%).

Vidal también llena la brecha entre los que no les gustan ni Macri ni CFK. Al 30/32% de los a los votantes no les gustan ni CFK ni Macri pero solo al 18% de los que no les gusta CFK también les disgustan Vidal. Además, mientras que imagen neta de Macri entre los que no les gusta CFK es +8%, tienen una imagen de Vidal de +41%.