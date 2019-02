Ex CEO del Banco Francés será el nuevo hombre fuerte en Prisma

José Petrocelli, ex CEO del Banco Francés hasta que lo compró BBVA (luego pasó de inmediato a ser director del Galicia y después fue presidente del BST) fue elegido como uno de los cinco directores que manejará Prisma, ahora en manos de Advent. Los otros directores serán Juan Pablo Zucchini (presidente), Manuel Garcia Podestá, Mario Malta y Chris Egan.

Petrocelli fue quien acercó a Advent al ex presidente de Visa, Luis Schvimer, y ambos asesoraron al fondo para la adquisición del 51% de quien tiene la licencia de Visa, Banelco y Pagomiscuentas en u$s 724 millones. Schvimer acaba de renunciar a su puesto de tesorero de River por cuestiones laborales, aunque se quedará como vocal. Como tesorero de los Millonarios lo reemplazará Ignacio Amui, gerente comercial de Experta, que era el protesorero, mientras Mariano Taratuty, director de London Supply (tiene la explotación de varios Free Shop), y quien hasta ahora era vocal, asciende a protesorero.

Se especulaba que Schvimer seguiría como asesor de Advent dentro de Prisma, pero finalmente este diario pudo saber que no tendrá ningún tipo de función. Por su carácter confrontativo, en Prisma hay quienes no le guardan el mejor de los recuerdos. Y entonces se animan a hablar: "Los bancos lo sacaron de la mesa de negociación con el Gobierno, ya que él quería llevar el tema a la Justicia, mientras los accionistas no querían pelearse con el Gobierno. Y su relación con Sturzenegger no era de lo mejor". Lo cierto es que Schvimer fue reemplazado por el ex IBM Diego Maffeo, quien mantendrá su cargo de CEO.

El gerente general de un banco comenta que está muy contento el management de Prisma con los nuevos accionistas (Advent), que están trayendo mucho know how para acelerar el cambio tecnológico y de servicios, aunque no hay historia que el BCRA apruebe a un fondo ser accionista de una entidad. "Ni siquiera le dejó a Pegasus ser accionista de CFA, y le tuvieron que pasar el negocio al Galicia", susurran en las mesas de la City. Los 14 bancos dueños querían no menos de u$s 2000 millones por el 100%, pero debieron bajar las pretensiones.