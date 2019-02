El relevamiento que ilusiona a Massa y preocupa a Lavagna

Lanzados ya a seducir el voto anti K y anti M, los líderes de Alternativa Federal se sacaron ayer en Mar del Plata su última instantánea juntos antes de largarse a competir cada uno por su lado en las internas que definirán quién de ellos se quedará con el premio mayor: la candidatura presidencial de ese espacio peronista de cara a las elecciones de Octubre.

Pero Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Angel Pichetto, Juan Schiaretti y hasta Roberto Lavagna (que aún deshoja la margarita y no termina de decidir si dará o no la pelea) ya se sacan chispas en las redes sociales. Así lo muestra una encuesta realizada en el último mes de enero por Scidata, la consultora que mide el posicionamiento de los distintos dirigentes políticos en redes sociales, páginas Web, portales de noticias, foros, blogs y sitios de video.

El sondeo en cuestión revela que el ex intendente de Tigre corre con amplia ventaja respecto de sus otros contrincantes internos, al menos dentro del universo de las redes, mientras el ex ministro de Economía aparece como el más rezagado en las plataformas digitales.

Según los apoyos políticos que recibió en su cuenta @SergioMassa (https://twitter.com/SergioMassa), en comparación con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, el senador Miguel Ángel Pichetto, el exministro de Economía, Roberto Lavagna y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, Massa lleva las de ganar.

Con una llegada a casi 30 millones de argentinos con algún tipo de conexión a Internet (sobre 34 millones de usuarios en todo el país) del total de 27.822 menciones directas a las cuentas de los dirigentes analizados durante enero, el exjefe de Gabinete de Cristina Fernández se quedó con el 74,3% de todos los respaldos a los precandidatos del PJ alternativo.

Segundo se ubicó Urtubey, con el 19,2%, tercero Schiaretti con el 2,7%, Pichetto 2,6 y Lavagna con apenas el 1,2% de respaldos en plataformas digitales.

Sin embargo, a la ventaja de Massa también vale analizarla a la luz de ciertos matices. Es que el salteño Urtubey es, pese a ese liderazgo del tigrense, el más visible de los precandidatos, aunque la trascendencia digital que viene exhibiendo desde mediados del año pasado tiene condimentos más vinculados a la farándula que a la política y no logra traducirse en intención de voto.

En efecto, la presencia de Urtubey no solo en Twitter sino en Instagram es resultado, según el análisis de Scidata, por una estrategia de comunicación que incluye a su esposa Isabel Macedo (@isabelmacedophoto (https://www.instagram.com/isabelmacedophoto/) en esa plataforma digital, con 1.800.000 seguidores), quien tracciona con fuerza la imagen del mandatario salteño -hay que decir- hacia aguas digitales lejanas a la política.

Como sea, el resultado es que, de los candidatos analizados, Urtubey es quien mejor diversifica su presencia en múltiples redes, con un alcance de casi 30 millones de personas que durante enero tomaron contacto con alguna publicación que lo mencionó y/o mostró, tanto en redes como en la Web.

En en el mismo período monitoreado, Massa tuvo un alcance mucho menor, de 5.900.000 personas, superado incluso por Pichetto, que en lo que va de 2019 llegó a unas 12.600.000 personas con distintas publicaciones que lo citaron.

Los cuestionados



En cambio, siempre según los datos analizados por Scidata, el mundo digital también les juega malas pasadas a los dirigentes de Alternativa Federal. Justamente, el más cuestionado es el gobernador salteño, que cosecha el 26,8% de rechazos, sobre un total de 27.946 menciones. Le sigue Schiaretti (que de todas formas no está anotado en la presidencial sino que pretende reelegir como gobernador de Córdoba), con el 26%; Pichetto, con el 24,5%; Massa, con el 21,5%; y por último Lavagna, con apenas el 1,3% de consideraciones negativas.



En ambos mandatarios provinciales, el impacto negativo tiene que ver con cuestionamientos a sus respectivas gestiones. El senador peronista, por su lado, alcanzó en el último tiempo una gran visibilidad digital en las redes, especialmente por su rol en el rechazo al desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de distintas causas de corrupción que la acorralan.

Entre los cuestionamientos del antiperonismo y las críticas por su negativa a ceder a la presión político/judicial por la situación de la exmandataria, Pichetto suma el 82,5% de influencia negativa sobre su cuenta @MiguelPichetto (https://twitter.com/MiguelPichetto).



Militancia digital

En rigor, el liderazgo en redes sociales de Massa y Urtubey se vincula especialmente al rol de la militancia digital.

Por caso, en enero, casi el 60% de las menciones a Massa en redes y la Web vinieron de sus seguidores mediante distintos hashtags como #hayesperanza, yovotoxmassa o #alternativafederal. También cosecha fuertes críticas del denominado antikirchnerismo/antiperonismo (con hashtags como #novuelvenmas, #nsb o #massaesmacri).



En el caso de Urtubey, la militancia representó el 40% de las menciones que influenciaron en @UrtubeyJM (https://twitter.com/UrtubeyJM), las críticas de tono antiperonista sumaron un elevado 28,2% y tercero aparece un conjunto de cuestionamientos a su gestión que enrrolamos bajo la denominación de “anti-Urtubey”, con el 12,8%.



Pero si se los compara a ambos, Massa y Urtubey, el tigrense sale mejor parado de las críticas que el gobernador salteño.



Lavagna indeciso



El caso de la figura de Lavagna merece un párrafo aparte. Con fuerte presencia mediática durante enero, tras su encuentro con Pichetto con un look casual que despertó muchas críticas -sandalias con medias tres cuarto- (#LavagnaLook), el ex ministro de Economía no consigue aún una visibilidad político/digital contundente que lo instale como un favorito, al menos al interior de Alternativa Federal. De hecho, apenas cosecha un 1,2% de apoyos políticos/digitales a su cuenta @RLavagna (https://twitter.com/RLavagna), aunque también es cierto que su posible candidatura genera expectativas.

El 43,1% de las menciones de su nombre provienen de la militancia del peronismo alternativo, mientras que el 25,9% corresponden a publicaciones que cuestionan tanto al kirchnerismo como al PJ.

Recién en tercer lugar de influencia aparecen cuestiones vinculadas a la economía, que es su fuerte, lo que también demuestra por otra parte que el exministro tiene para crecer en respaldos, siempre y cuando comience a hacerse visible, con un discurso que debería tener la cuestión económica como principal eje.