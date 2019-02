La candidatura de Lavagna depende de la opinión de una mujer clave

El diputado del Frente Renovador Marco Lavagna sostuvo hoy que si bien todos los dirigentes que integran el partido, como su propio padre, Roberto Lavagna , son concientes de que el nombre del ex ministro de Economía “convoca a la unidad de muchos y que no es lo mismo si el no se presenta”, esto no significa que esté definida su candidatura a las próximas elecciones. En ese contexto, hizo referencia a alguien más del círculo íntimo del político que influiría más en su decisión.

“Hoy lo que él esta empeñado en lograr y trabajar es en poder presentarle a la sociedad un proyecto de unidad nacional que nos permita romper con este seudo partido River-Boca, que nos vienen acostumbrando y que Argentina necesita romper. Porque la tarea que le queda al país por delante y que lamentablemente la nueva herencia que va a tener el próximo gobierno, va a requerir consensos y no se logran si uno esta permanentemente en la diputa para romper toda posibilidad de diálogo. Eso es en lo que está trabajando mi padre y todos los que estamos acompañando esta idea y que nos permita juntar a distintos sectores que quieran salir de esta lógica de grieta o blanco y negro”.

En esa línea, Marco Lavagna reconoció: “Somos concientes y él también lo es de que el nombre Roberto Lavagna convoca a la unidad de muchos y que no es lo mismo si él no se presenta, es por eso que en este último mes y medio hizo más públicas la reuniones y encuentro que venía teniendo. Después, si esto termina en una candidatura o no, primero no lo sé y será él quién lo decida. Pero lo importante no es pensar en un cargo sino en pensar como puede armar. Hoy dado que su figura es convocante es que está en esta lógica”.

Al ser consultado esta mañana en diálogo con Radio Continental, si la edad de su padre pesaba a la hora de decidir su candidatura o no, Marco Lavagna dijo que “no”, a pesar de que en el último tiempo su propio padre explicaba que ya no era su momento para presentarse a una candidatura, sino el de los dirigentes más jóvenes.

En esa línea, señaló: “Influye mucho la decisión de mi mamá para la candidatura de mi papá. Somos una familia muy unida y él la escucha mucho. En tanto admitió que le “encantaría” que una persona cómo su padre este al frente del país, pero que no puede ser muy objetivo debido a su vínculo familiar aunque destacó que Roberto Lavagna tiene la experiencia para poder hacerlo.