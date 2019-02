Con CFK de fondo y un video de Lavagna, se juntó Alternativa Federal

Ambos estuvieron lejos de Mar del Plata. Pero por acción u omisión, Cristina Fernández de Kirchner y Roberto Lavagna, que grabó un mensaje en video, fueron protagonistas de la cumbre veraniega de Alternativa Federal (AF). No fueron las únicas ausencias físicas, comenzando por la mitad de gobernadores asistentes a anteriores cónclaves, a la que se sumó la del socio fundador, el salteño Juan Manuel Urtubey, que temprano debió volver de urgencia a su provincia por la crecida del río Pilcomayo.

Sobrevolamos la zona afectada y tenemos toda la logística armada para que funcionen anillos y terraplenes. Las pocas familias evacuadas están fuera de peligro. Estamos preparados para darle batalla a la crecida#Pilcomayo pic.twitter.com/2aLvDWp2Od — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) February 4, 2019

Lo que fue pensado originalmente como una "convención" norteamericana, terminó siendo una virtual charla TED en la que el G4 original del PJ alternativo, menos uno (el renovador Sergio Massa, el gobernador Juan Schiaretti y el senador Miguel Ángel Pichetto), escucharon a cinco jóvenes emprendedores o con historias de superación. Cualquier coincidencia con la polarizada carrera electoral es mera coincidencia.

Alrededor del escenario de 360 grados, a legisladores de todos los espacios, se sumaron otros gobernadores: Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). El chaqueño Domingo Peppo y el entrerriano Gustavo Bordet mandaron videos, al igual que Lavagna.

El que no sólo no fue sino que agitó el avispero fue el tucumano Juan Manzur. Antiguo visitantes de los mitines federales, antes de cerrar con Unidad Ciudadana en su distrito, llamó ayer a los congresales del PJ (que a fin de mes aprobarán el tipo de alianza electoral) a abrazar a Cristina Kirchner. "Los que no quieren la unidad del peronismo trabajan para Cambiemos aunque pregonen otra cosa", chicaneó el ex ministro K, pasado que recién ayer recordó con orgullo.

Con Pichetto de nuevo polemizando con la ex Presidenta ayer, al recordar los nexos del chavismo con el anterior Gobierno; junto a Massa que volvió a insistir que el candidato opositor debe ganarle a Mauricio Macri en un ballottage, Cristina Kirchner volvió a ser la figura ineludible para AF.

Lo mismo que el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner: con el resonado Operativo Clamor por su postulación 2019, Lavagna otra vez apareció en video, en el que llamó a una "construcción que debe ir dirigida a buscar la unidad nacional".