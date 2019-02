Macri, Vidal y Larreta lanzarán sus campañas en abril con el Paseo del Bajo y el Viaducto Mitre

Luego de la unificación de las elecciones para la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, se comenzó a trabajar en los primeros actos de campaña y anuncios de cara a lograr las reelecciones.

Así, el presidenteMauricio Macri el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta y la gobernadora María Eugenia Vidal tendrán su primera gran inauguración de cara a una campaña en donde buscarán concentrarse en mostrar obras de infraestructura y lucha contra la corrupción y que la economía quede para otro momento.

Así es que la primera gran obra será el Paseo del Bajo la obra que conectará las autopistas Buenos Aires-La Plata e Illia y crear nuevos espacios verdes en la zona del bajo porteño. Tanto la Ciudad como la Nación están apurando los trabajos para cumplir con el cronograma establecido de inaugurarla a finales de abril y de esa manera dar principio a la campaña.

Pero también, para el 30 de abril, está prevista la inauguración del viaducto elevado del tren Mitre, que correrá entre las avenidas Dorrego y Congreso.

Con un recorrido de 3,9 kilómetros cuando se anunció esta obra se estimó un costo de $ 2600 millones que financiaría la Nación. Hoy, inflación y devaluación mediante, el costo se incrementó 50% y terminará costado no menos de $ 3900 millones.

"Claramente no es el mejor contexto pero lo importante es que se llega con todas las obras en tiempo y forma", reconocen en la administración de la Ciudad.

Respecto del Paseo del Bajo, en Cambiemos se entusiasman: "Una vez que lo inauguremos vamos a empezar a liberar toda la zona de Puerto Madero para el tránsito, lo que va a generar una sensación de alivio y bienestar para el tránsito del centro porteño. A esto se le sumará la conexión norte-sur", explicó una fuente oficial.

La obra fue anunciada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta en abril de 2016 y en ese momento se estableció un costo de u$s 650 millones. De ese monto, u$s 400 millones llegaron de un préstamo internacional del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, los u$s 250 millones restantes de la Ciudad y la Corporación Antiguo Puerto Madero.

Fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación y del la Ciudad aseguraron a El Cronista que el número final de la obra que une la autopista Buenos Aires - La Plata con una salida a la Illia "se mantuvo en 650 millones de dólares".

La diferencia radica en que cuando Larreta anunció la puesta en marcha de esta autopista en trinchera de casi 6 kilómetros el dólar cotizaba $ 15,08 mientras que ayer se necesitaban $ 38,40 para acceder al mismo dólar, un 150% más caro en pesos que cuando se inició.

Parte de esta diferencia se financiará con la venta de inmuebles que la Nación a traves de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), le cederá a la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo menos así quedó establecido la semana pasada en el Boletín Oficial mediante la publicación del Decreto 87/2019 se estableció la transferencia de doce inmuebles en Retiro, Balvanera, Chacarita y Mataderos, que pondrán en valor más de 150.000 m2 que hoy se encuentran en desuso