Espert le declaró la guerra a los sindicatos: su plan para que no haya más paros

El economista y candidato a presidente José Luis Espert sostuvo que durante la campaña electoral hay que “repensar a la Argentina” porque el “país tiene un destino miserable”. Propuso además la sanción de una ley que “limite el derecho a huelga” en las actividades consideradas de servicios públicos.

El candidato liberal impulsaría “la conformación de una ’DEA’ que combata el narcotráfico, una reforma educativa con sistema de voucher y una norma para limitar el derecho de huelga, como por ejemplo, en la aeronavegación”. “Necesitamos una legislación más amigable con el empleo”, apunta.

En una entrevista con NA, Espert declaró: “es necesario una profunda reforma tributaria y de Estado. Hay que repensar a la Argentina, y si no hacemos el cambio, el país tiene un destino miserable”. “La nariz del avión apunta para abajo de una manera tan clara y no sé lo que no vemos”, señaló el economista ya enfundado en un traje para la arena política.



Ante una consulta acerca de su opinión del gobierno de Mauricio Macri , Espert señalo que “es kirchnerismo de buenos modales. Mantienen las retenciones, el programa Ahora 12, la presión impositiva...bueno...no tenemos a Guillermo Moreno” y también aclara “no conozco al Presidente”.



Espert realizará una gira por los Estados Unidos donde será recibidos por funcionarios de Donald Trump , visitará el Congreso y además, mantendrá reuniones con empresarios.



Con relación a la estrategia electoral, dada la polarización entre Macri y el cristinismo, los “libertarios” trabajan para realizar alianzas con otras agrupaciones en las provincias con el objetivo de tener la boleta en cada distrito.



“El objetivo de máxima es ganar la presidencia”, afirmó Espert y “de mínima, lograr que se debatan las ideas, hablar de los problemas de la decadencia argentina”.



Con números y cuadros que muestra en su teléfono, el economista enumera los “excesos” en el Estado: un millón y medio de empleados públicos, tres millones y medio de jubilaciones sin aportes que dio el kirchnerismo, un millón de pensiones por invalidez y cuatro millones y medio de planes sociales. “Esto sólo significa 8 o 9 puntos del PBI”, remarcó.



En materia de comercio, “la Argentina debe firmar tratados de libre comercio y abandonar la sustitución de importaciones. Cuando vemos las experiencias de buenas aperturas económicas inicialmente te especializas en lo que sos competitivo y luego vas a un gran proceso de diversificación. Nosotros podemos hacer agro, algo de industria, petróleo, energía, informativa y turismo. Una parte del ’círculo rojo’ cuyos intereses son afines a mis ideas sin dudas apostará a Espert, en cambio, el empresario prebendario estará con Macri porque Macri viene de ahí”, estimó el economista.