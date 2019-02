Dólar: el BCRA compró por primera vez u$s 75 millones para impulsar el precio La autoridad monetaria había aquirido en la primera hora de cotización u$s 50 millones a lo que sumó otros u$s 25 millones sobre el filo del mediodía. El billete había subido 20 centavos en el arranque que borró luego por el ingreso de fondos desde el exterior.