Chau Maduro: bonos venezolanos ya rinden 50% mensual en dólares

Los bonos soberanos de Venezuela subieron casi un 50% desde inicios de enero. Un bono soberano que vence en 2023 con cupón de 9% y valor nominal de u$s 100, inició el año a u$s 22 y su punto más alto, el 29 de enero, alcanzó los u$s 34.

Luego del 23 de enero se dio el gran salto de precio por la especulación de una eventual caída del régimen de Nicolás Maduro y la posibilidad de que un nuevo gobierno decida acceder a una reestructuración de deuda. Inicialmente, la suba obedeció a la recuperación de los mercados en general luego de la abrupta caída de diciembre. Además, ayudó la recuperación del precio del crudo en particular, que es la principal fuente de ingresos del país proviene de esta industria.

"Recordemos que los bonos soberanos de Venezuela no tienen un bloqueo en el trading explícito y que entraron en default desde fines del 2017, es decir, hoy en día no pagan ni cupones ni principal", advierte Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments.

Imponer límite en el trading de bonos de PDVSA hizo que se desplome el volumen de negociación de los títulos, ya que nadie quiere exponerse a posibles sanciones y se quedaron sin mercado secundario. En la práctica un americano que tenga bonos de la petrolera tiene dos opciones: o se los queda hasta el vencimiento o se los vende a un no americano. Esta sanción por el momento no aplica a los bonos soberanos.

Hoy en día desde la pantalla de un broker americano se pueden ver las escasas transacciones de bonos de PDVSA pero figuran como "non tradable". Los bonos soberanos sí mantienen un volumen de negociación más alto pero cada vez es más difícil conseguirlos desde USA, la mejor opción es comprarlos desde brokers europeos.

Todavía existe un solo bono que sigue pagando cupones: se trata de uno de PDVSA, que tiene como garantía el capital accionario de CITGO y cuyo activo principal son las refinerías en Estados Unidos. "Claramente, como no quieren perder las refinerías, no se metieron con este bono. La única posibilidad de recuperación de estos activos evidentemente es con la disolución de este régimen", precisa Wechselblatt.

Desde ya, es un momento de grandes cambios políticos en Venezuela que afectan el terreno de las inversiones. Muchos se preguntan cómo es que Juan Guaidó apareció un día autoproclamándose "presidente interino".

En las últimas elecciones en Venezuela para el periodo 2019-2025 hubo muchas denuncias por irregularidades, principalmente provenientes de países y organismos internacionales que expresaron su preocupación por todo el proceso electoral incluyendo la inhabilitación de candidatos, el impedimento de participación de partidos opositores, la falta de competencias constitucionales de la Asamblea Constituyente para convocar a elecciones y la compra de votos. Un proceso que sembró dudas, enojos y hasta la ira de una buena parte de la población.

Quienes apoyan al presidente interino afirman que si las elecciones fueron fraudulentas no tienen validez, entonces en la práctica no hay ningún presidente electo. De acuerdo a la constitución de Venezuela, en caso de no haber un presidente ni vicepresidente, corresponde que asuma el presidente de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) y en esta ocasión es nada más ni nada menos que Juan Guaidó. Será "interino" hasta que en algún momento se vuelvan a celebrar elecciones. Ahí será el potencial de upside de los bonos.