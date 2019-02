Antes de la interna, vuelve a reunirse Alternativa Federal

Con una estética coloreada de azul, celeste y blanco, colores de la bandera pero también de lo que supo ser el Frente para la Victoria, el PJ Federal tendrá hoy su primer encuentro del año en Mar del Plata con un slogan no demasiado original: "Hay Alternativa". Será el primero y también el último, al menos por unos meses, ya que su trío de precandidatos presidenciales se abocará a la campaña de cara a las PASO de agosto.

De esta forma, el salteño Juan Manuel Urtubey, el renovador Sergio Massa y el senador Miguel Ángel Pichetto, junto al otro de los fundadores de Alternativa Federal (AF), el cordobés Juan Schiaretti, compartirán el mismo escenario (de 360 grados) antes de la interna.

Si bien ya hay rumores de que el rionegrino podría bajarse para acompañar a Urtubey en una fórmula, mientras no son pocos lo que insisten con que Massa acepte competir por la gobernación bonaerense, terreno virgen para todos los peronistas federales, con la excepción del espacio renovador.

Por ahora, según las encuestas, Massa es el que más mide de los tres, si bien no llega a su versión 2015. Esa no sería la única razón para mudar su comité de campaña. "Sergio nunca competiría contra (María Eugenia) Vidal por los acuerdos que tiene con ella", chicaneó un dirigente que conoce al tigrense. Hacía referencia a los massistas ubicados en puestos de la administración de Cambiemos.

A diferencia de su último cónclave, en la sede porteña de la Casa de Córdoba, entre sus asistentes habrá menos gobernadores. El chaqueño Domingo Peppo se excusó por las inundaciones y el tucumano Juan Manzur, que fluctuó entre ambas trincheras peronistas, se decantó por negociar con el kirchnerismo para evitar derramamiento de sangre en su pulseada provincial con su antecesor José Alperovich.

Como ya contó este diario la semana pasada, el mitín en la Costa fue reformulado el pasado diciembre luego de posponer, y finalmente mudar, lo que iba a ser el "G20" del PJ alternativo en Costa Salguero. Como estaba organizado desde un principio, habrá mesas para que cada peso pesado tenga su momento de protagónico, frente a un auditorio de legisladores de todos los bloques que comulgan con Alternativa

Roberto Lavagna, el "tapado" del verano, estará presente en espíritu pero no en carne y hueso. Dos de los tres precandidatos no creen que, al final, el operativo clamor sindical por el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, se termine convirtiendo en realidad. Igual, al menos la posibilidad, será analizada en los pasillos de la "convención", no por las del radicalismo sino las de la política norteamericana, el tipo evento al que intentan emular. Quien asistirá su hijo Marco Lavagna, ya lanzado para la boleta a jefe de Gobierno porteño.