Por qué una compra superior del Central no torcería el rumbo bajista del dólar

Aunque el viernes el Banco Central (BCRA) tenía la posibilidad de comprar u$s 75 millones, eligió llevarse u$s 50 millones. De todas formas, en el mercado aseguraron que no alcanza: ni la noticia de la ampliación del monto ni una adquisición por u$s 25 millones adicionales cambiaría el rumbo bajista del dólar.

"Para el flujo de ingresos que tiene el mercado, me parece que no le hace nada. El incremento en el nivel de compra no mueve la aguja", sentenció Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El tipo de cambio cerró la semana en $ 37,17, casi 20 centavos por debajo del precio registrado en la víspera. En tanto, el precio promedio del billete quedó en $ 38,31, mientras que en el Banco Nación se ofreció a $ 38,20.

En la City creen que el carry trade seguirá, por lo tanto, la oferta de dólares persistirá, dado que los inversores buscarán instrumentos en pesos para seguir aprovechando las tasas altas.

Por MARIANO GORODISCH Mirá también Chau Maduro: bonos venezolanos ya rinden 50% mensual en dólares Un bono soberano de Venezuela que vence en 2023 con cupón de 9% y valor nominal de u$s 100, inició el año a u$s 22 y su punto más alto, el 29 de enero, alcanzó los u$s 34. El mercado se mueve con la hipótesis de que el fin de Maduro está cada vez más cerca

"En lo personal, me parece que si no se hace algo distinto de lo que viene haciendo el mercado seguirá ofrecido, salvo que acelere la baja de la tasas", opinó Claudio García, operador de Oubiña Cambios.

Cabe aclarar que el último jueves la tasa de referencia, la de la Leliq, había mostrado la caída más importante desde mediados de noviembre. Incluso se encuentra muy por debajo del máximo de 73% que llegó a registrar: el viernes la tasa promedio quedó en 52,44%. Sin embargo, no es suficiente, ya que los instrumentos en pesos siguen siendo muy atractivos.

"Febrero comenzó con la misma característica del mes precedente, exhibiendo un panorama de debilidad del dólar que no puede ser atenuado hasta ahora por la baja en la tasa de interés ni por el mecanismo de subastas de divisas efectuadas por el Central", señaló Quintana por medio de su informe diario.

En la misma línea, aseguró que "los u$s 610 millones adquiridos por la autoridad monetaria desde comienzos de enero no han tenido efecto en la evolución del tipo de cambio". El experto recordó que la "declinación del precio obedece a un flujo de ingresos que supera con exceso la demanda genuina", un fenómeno que "parece se repetirá en el segundo mes del año".

El dólar permanece fuera de la "zona de no intervención". En $ 37,17 se ubicó muy por debajo del límite mínimo fijado para el viernes en $ 37,886.

Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, detalló que el dólar mayorista cayó 18 centavos el viernes debido a que los bancos y algunos inversores vendieron posiciones "para aprovechar el carry trade del menú de activos en pesos en mercados secundarios, ya que sigue alta la tasa en la moneda doméstica".