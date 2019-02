El titular de la AMIA pidió “licencia por tiempo indefinido”

Luego del pedido de la AMIA a la DAIA para que desista de la causa contra Cristina Fernández por el memorándum de entendimiento con Irán, el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Agustín Zbar, presentó “licencia por tiempo indefinido”.

A través de una carta, Zbar expresó sus "disculpas sinceras por los hechos y las expresiones equívocas de la última semana".

"Durante más de 20 años he sostenido que los responsables del atentado son la organización terrorista Hezbollah y altos funcionarios del gobierno iraní. No he cambiado de posición. Es lo que sostuve siempre, y así lo he expresado de manera pública y privada", escribió el titular de la AMIA.

"Con respecto al nefasto Memorándum de Entendimiento con Irán, la AMIA reclamó por su inconstitucionalidad, y logró el fallo de Cámara que así lo ha declarado. Es un logro del que estoy orgulloso como judío argentino, y que sigo exaltando. Ese pacto significaba la baja de las alertas rojas de interpol y la muerte de la causa", añadió.

El jueves pasado se conoció una carta que la AMIA le había enviado a la DAIA para que desista de impulsar la causa judicial contra la expresidenta por el memorándum de entendimiento firmado en 2013 con Irán.

"Consideramos que mantener esta querella es perjucidial para la comunidad", señalaba el texto.

"Entendí erróneamente que era mejor para preservar a la comunidad de una contienda política de orden nacional, que esa causa en etapa de juicio oral prosiguiera sin la participación de la comunidad como querellante. Por eso impulsamos ese pedido a la DAIA. Muy lejos de mis intenciones estuvo lavar la responsabilidad de los asesinos y todos sus cómplices. Solo perseguía enfatizar que en el futuro fuera el propio Estado quien persiga las condenas", explicó Zbar.

En este sentido, añadió: "Asumo absolutamente la responsabilidad del error cometido, pido nuevamente disculpas e informo que, al mismo tiempo, he solicitado de manera indeclinable una licencia por tiempo indefinido en mi rol como presidente de la AMIA, para que mis compañeros de Comisión Directiva puedan continuar trabajando con total libertad y no entorpecer el accionar cotidiano de la institución".