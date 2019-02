Abeceb: hubo superávit comercial con Brasil por segundo mes consecutivo

Con un saldo positivo de u$s 114 millones, enero fue el segundo mes consecutivo de superávit comercial de la Argentina con Brasil, subraya un informe de la consultora Abeceb. También, representa un marcado contraste con el déficit, de u$s 478 millones, que se había registrado en el primer mes de 2018.

"Si bien no sucedía desde 2014 (cuando se registraron cuatro superávits consecutivos), está en línea con la trayectoria de lo que venía mostrando el último semestre", aclaró la consultora que tuvo como socio a Dante Sica hasta su asunción en el Ministerio de Producción.

"Nuevamente, el mayor ajuste vino del lado de las importaciones, que retrocedieron 43% y acumulan cinco meses cayendo a un ritmo similar", agregó. "Las exportaciones, por su parte, se expandieron un 9,5% y alcanzaron su octava alza consecutiva", completó.

El informe destaca que, de la mejora de u$s 592 millones entre enero de 2018 e igual mes de 2019, u$s 523 millones fueron por el menor nivel de importaciones y, apenas, u$s 60 millones como consecuencia del mayor valor exportado.

Mirá también La recaudación creció 38,9% impulsada por IVA consumo y exportaciones La recuadación de enero mostró un buen mes aunque algunos rubros como las importaciones y la seguridad social siguen planchados

"La respuesta es obvia: con un diferencial de crecimiento marcado (desde Abeceb, estimamos que la economía argentina cayó un 6,6% el último trimestre y que, en cambio, su principal socio se expandió en el orden del 1,8%, con la inversión fija creciendo en torno al 4%) y un tipo de cambio real que promedió, en enereo, un alza interanual de 17,8%, es lógico que las importaciones encontraran un freno y la balanza se equilibrara", explicó.

"Por el lado de las ventas externas, recordemos que, en 2018, las 'puntas de lanza' fueron la industria automotriz, cuyas ventas al vecino país crecieron 35%, y las ventas de trigo, que se expandieron 27%. Entre ambos, aglutinan en torno al 40% de los envíos a Brasil y guardan buenas perspectivas para 2019", diagnosticó.

"Viendo la conjugación de estos factores, y a la espera de una economía que seguirá en bajo vuelo, esperamos que la balanza comercial bilateral resulte marcadamente más favorable que los u$s 4000 millones de déficit de 2018, orbitando en torno al equilibrio en el total de 2019. Las importaciones irán moderando su caída para situarse en, aproximadamente, unos u$s 12.000 millones en el total del año (20% menos respecto de 2018) y las exportaciones crecerían en torno al 10% en nuestro escenario base", concluyó.